LH Testi Nedir? Hamile Kalmak İçin LH Hormon Testi (Ovülasyon Testi) Sonucu Normal Değeri Kaç Olmalı?

Üreme sağlığında önemli hormonlardan birisi olan LH hormonu, kadın veya erkekler için takip edilmesi gerekir. Kişi çeşitli şikayetleri sonucunda hastaneye başvurduğunda, doktoru tarafından bu hormonun işleyişini öğrenmek amacıyla test yapılır. Daha önce bu testi yaptırmayan kişiler LH testi nedir sorularına cevap aramıştır. LH testi sonrasında mevcut değer kaç olmalı, normal değeri nedir gibi sorular da kişilerin cevaplamasını beklediği sorular arasında yer almıştır. Bu yazımızda özellikle LH hormonu düşüklüğü durumundan da bahsettik. Hamile kalmak için LH hormon testi diğer adıyla ovulasyon testi normal değer kaç olmalıdır? LH testi nedir soru başlığıyla beraber merak edilen sorular bu yazımızın devamında sizlerle.

LH Hormonu Nedir?

LH hormonu, hipofiz bezinin ön kısmında üretilir ve hem kadın hem de erkeklerde üreme için önemli bir hormondur. Kan ve idrar tahlilleri alınarak ölçülen LH hormonu kadın ve erkeklerde farklı etkilere sahiptir. Bu durumda LH hormonu erkeklerde testosteron hormonunun salgılanması, kadınlarda ise ovulasyonu başlatma özelliğine sahiptir. Bu hormon özellikle üreme konusunda herhangi bir problemin olup olmadığına bağlı olarak bilgi verir. LH hormonu için teste girdikten sonra uzman doktorlar tarafından değerlendirilir.

Gebe Kalmak İçin LH Değeri Kaç Olmalı?

LH hormonu kadınlarda ve erkeklerde üreme sağlığında önemli bir hormondur. Bu hormonun değerine göre üreme bozukluğu veya kısırlık gibi sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Bu gibi sağlık durumlarını, özellikle gebe kalmak isteyen kadınların yumurtlama günlerini tespit etmek için LH testi yapılır. Gebe kalmak isteyen kadınlar, bunun için LH değeri kaç olmalı sorusuna cevap ararlar. Hamile kalmak isteyen kadınlar için bu değer 2,00-15,00 mIU/ml olmalıdır. Normalde LH hormonu değerleri kadınlarda ovulasyon dönemine göre değişiklik gösterebilir. Menopoza giren kadınlarda bu hormon değeri 12-55 UI/L olarak bilinir.

LH Hormonu Düşüklüğü

LH hormonu testi doktorlar tarafından farklı sebeplerle yapılır. Hipofiz bezi rahatsızlıkları, regl düzensizliği, kısırlık, sperm sayısı ve testosteron düşüklüğü durumlarında bu test yapılır. LH testi ne demek sorusunu soran kişiler ise internette araştırma yapacaktır. Bu durumda LH hormonu değerleri ilk dikkat çeken konular arasında yer almıştır. LH hormonu düşüklüğü ise kadın ve erkeklerde farklı nedenlere bağlıdır. Kadınlarda LH yüksekliği, sağlıksız yumurta, turner sendromu, troid hastalıkları ve polikistik over sendromu nedeniyle görülebilir. LH hormonu düşüklüğüne ise sekonder over yetmezliği neden olur. Erkeklerde ise LH hormonu yüksekliği testis yetmezliği sonucunda oluşabilir. Erkeklerde LH hormonu düşüklüğü ise cinsel işlev bozukluğu, cinsel isteksizlik ve yorgunluk hissetme belirtilerini gösterir.

LH Normal Değeri Nedir?

LH kaç olmalı sorusunu soran kişiler, test sonrası normal değeri nedir sorusuna cevap aramıştır. LH testi sonucu cinsiyete ve yaşa bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu değer kadın ve erkeklerde ergenlik öncesi dönemde ortalama 1 UI/L altında olmalıdır. Bu değer yetişkin erkeklerde ise ortalama 1-9 UI/ olarak belirtilmiştir. Yetişkin kadınlarda normal değer foliküler fazda 1-18, siklüs ortasında 20-80 ve luteal fazda da 0,5-18 IU/L aralıklarında kabul edilir. Bu durum menapoza girecek kadınlarda LH değeri ortalama 12-55 IU/L seviyelerindedir.