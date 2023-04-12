Limon Tansiyonu Düşürür Mü? Limonlu Su Tansiyon Yüksekliğine İyi Gelir Mi, Düşürür Mü?

Limon tansiyonu düşürür mü sorusu daha çok tansiyon hastalarının merak ettiği bir konudur. Limon tansiyonu düşürür mü yükseltir mi sorusunun cevabı bilinerek tansiyon sorununa müdahale edilebilir. Limonun vücuda faydalı etkisi, tansiyon sorununun da kısa süre içerisinde dengeye gelmesini sağlayacaktır. Limonlu su tansiyon düşürür mü konusunun bilimsel makaleler dikkate alınarak incelenmesi gerekir. Limon tansiyona iyi gelir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Limon Tansiyonu Düşürür Mü?

Tansiyon, kanın damarlara uyguladığı basıncı ifade eder. Tansiyonun yüksek olması da düşük olması da sorundur ve büyük sağlık problemlerine yol açar. Bu nedenle tansiyonun her daim dengede kalması gerekir. Tansiyonun düşük olması halinde yükseltmeye yönelik, yüksek olması halinde de düşürmeye yönelik tedbir alınmalıdır.

Tansiyon söz konusu olduğunda öncelikle doğal besin kaynakları ile tansiyonun dengelenmesi yoluna gidilmelidir. Bu kapsamda öne çıkan besin kaynaklarının başında limon gelir. Limon, tansiyonu düşürücü etkiye sahiptir.

Limon Tansiyonu Düşürür Mü Yükseltir Mi?

Tansiyonu yükselen kişiye ilk etapta limon ya da limonlu su verilebilir. Limon, kısa süre içerisinde tansiyonu düşürücü etkiye sahiptir. Tansiyon ölçüldüğünde yüksek çıkıyorsa limon ile müdahale etmeyi düşünebilirsiniz. Tansiyon bu şekilde düşmüyorsa gerekli tıbbi müdahaleye başvurulabilir. Limonun antioksidan özelliği ve yüksek seviyedeki C vitamini seviyesi, tansiyonun dengelenmesinde çok etkilidir. Vücuttaki serbest radikallerle savaşan limon, yüksek tansiyonun düşürülmesinde de çok etkili olacaktır.