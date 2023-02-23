Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Magnezyum Eksikliği Nasıl Anlaşılır, Hangi Hastalıklara Sebep Olur?

Birçok insan hayatının belli dönemlerinde magnezyum eksikliği yaşayabilir. Lakin magnezyum eksiliğinin nasıl anlaşıldığı sorusu herkesin merak ettiği sorulardan biridir. Belirtileri bilinmeyen ve araştırılan magnezyum eksikliği beraberinde hangi hastalıklara sebep olduğunu da araştırma konusu yapmaktadır. Peki magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir, magnezyum eksikliği nasıl anlaşılır ve hangi hastalıklara sebep olur? Gelin bu metnimizde sizler için araştırdığımız bu başlığın tüm ayrıntılarını hep beraber okuyalım.

Magnezyum Nedir ve Ne İşe Yarar?

Magnezyum sağlıklı bir insan vücudu için yani sağlıklı kemikler, kaslar, sinirler ve kalp için gereklidir. Vücudun ihtiyacı olan tüm enerjiyi, kan basıncını, kan şekerini ve diğer birçok süreci kontrol etmesine yardımcı olan magnezyum, özellikle sinir ve kasların işlevi, proteinlerin sentezi, kan şekerinin ve kan basıncının dengelenmesi gibi vücut işlevlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Vücut işlevlerine yardımcı olan enzim sisteminin yapısında bulunmasıyla birçok enzimin aktive edilmesini sağlar. Kemik metabolizmasında rol oynayan paratiroid hormonun salgılanması ve güçlü bir kemik yapısı için magnezyum gereklidir.

Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Anlaşılır?

Hipomagnezemi olarak da bilinen magnezyum eksikliği çoğu insanın gözden kaçırdığı bir sağlık sorunudur. Yapılan çalışmalarla birlikte insanların %75'inin önerilen magnezyum alım miktarlarını karşılayamadıkları tespit edilmiştir. Çoğu zaman magnezyum eksikliği, vücuttaki magnezyum seviyeleri oldukça düşük olana kadar kendini göstermediği için çok zor teşhis edilebilir. Magnezyum eksikliğinin birçok nedeni vardır. Bunlardan biri yetersiz ve dengesiz beslenmektir. Beslenmeye ek olarak bazı hastalıklar nedeni ile de vücuttan magnezyum atımı ve magnezyum kaybı da gerçekleşebilir. Magnezyum kaybıyla birlikte diyabet, zayıf emilim, çölyak hastalığı, kronik ishal ve kemik sendromu gibi hastalıklar ilgili sağlık problemleri gelişebilir. Alkol bağımlılığı ve hamilelik gibi faktörler de magnezyum eksikliği riskini artırır. Hamile ya da emziren kadınlarda vücudun ihtiyaç duyduğu magnezyum miktarı artar ve bundan kaynaklı beslenme şekline dikkat edilmezse, vücuda yeteri kadar magnezyumun girmemesiyle magnezyum eksikliği durumu gelişir. Magnezyum eksikliğinin belirtileri aşağıda verilen belirtilerle anlaşılabilir:

İştahsızlık

Mide bulantısı ve kusma

Halsizlik

Saç dökülmesi

Kabızlık

Kas krampları

Kalpte ritim bozukluğu

Konsantrasyon eksikliği, zihinsel bulanıklık

Fibromiyalji (Beyin sisi)

Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımlarında, bağırsak, böbrek ve karaciğer hastalıklarında, uzun süreli antibiyotik ve ilaç kullanımlarında, ileri yaş ve yetersiz beslenmeyle birlikte gelişen stresli bir yaşam sürmek gibi durumlarda magnezyum eksikliği görülebilir.

Magnezyum Eksikliği Hangi Hastalıklara Sebep Olur?

Vücuttaki birçok enzim farklı işlevlerde görev alır ve görevini sürdürebilmesi için de magnezyuma ihtiyaç duymaktadır. Bununla birlikte enzimlerin görevini yerine getirememesi bazı sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilmektedir. Ciddi magnezyum eksiklikleri nadir olarak görülmektedir ancak bazı insanlar risk grubundadır. Aşağıda sıralanan hastalıklar magnezyum eksikliğinin neden olduğu hastalıklara örnek verilebilir:

• Osteoporoz yani kemik erimesi (D vitamini metabolizmasında görev alır)

• Tip 2 diyabet (İnsülin metabolizmasında rol alır)

• Hipoglisemi

• Astım atakları

• Hipertansiyon

• Depresyon

• Kalp rahatsızlıkları

• Huzursuz bacak sendromu

• Solunum rahatsızlıkları

• Migren semptomlarında artış

Magnezyum Eksikliği Tedavisi Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Magnezyum eksikliği olan insanlarda tedavi süreci, sahip olunan magnezyum eksikliğinin şiddetine ve türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle magnezyum seviyesi çok düşük olmayan hastalara magnezyum takviye ilaçları ve magnezyum içeren multi-vitaminler verilmektedir. Eksikliğin yüksek düzeylerde olduğu durumlarda damar yoluyla magnezyum verilebilir. Herkesin magnezyum seviyesi aynı olmadığından kullanılan ilaçlar ve takviyeler doktor gözetimi altında yapılmalıdır. Aksi halde yeterli dozda alınmayan magnezyum kusma, ishal, karın krampları ve aşırı durumlarda düzensiz kalp ritmine yol açabilir Yüksek oranda magnezyum içeren besinler tüketmek, sağlıklı ve dengeli beslenmek, sigara ve alkolü bırakmak gibi yöntemler de tedavi planının içerisinde yer almaktadır ve almalıdır. Hastanın takviyeye ihtiyacı olmadığı noktada da, uzman hekime de danışılarak magnezyum takviyesi kesilmelidir. Bu tedavi yöntemlerinin uzman doktora danışmadan ve gerekli testleri yaptırmadan uygulanması doğru değildir.