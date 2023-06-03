Makyaj ürünlerindeki gizli tehlike! Cildinizi mahveden bu içeriğe dikkat: Almadan önce mutlaka bakın...

Makyaj malzemelerine bağlı bazı dermatolojik yan etkilerin görülebileceğini belirten Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Deniz Seçkin, makyaj ürünlerini kullanırken bazı noktalara dikkat edilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 03.06.2023 10:30 PAYLAŞ ABONE OL

Makyaj yapmanın pek çok kadın ve genç kız için gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası olurken, makyaj ürünlerine bağlı olarak çeşitli dermatolojik yan etkileri de ortaya çıkmaktadır. Bu yan etkilerin en başında makyaj ürünlerine bağlı alerjik deri döküntüleri yer aldığını ifade eden Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Deniz Seçkin, "Bu alerjik reaksiyonlar, ciltte özellikle makyaj ürünlerinin temas ettiği bölgelerde kızarıklık, kaşıntı ve kepeklenme ile kendini gösterir.

Göz kapakları ve göz çevresindeki deri ince ve hassas özellikte olduğundan makyaj ürünlerine, özellikle de göz farları ve rimellere bağlı olarak bu bölgelerde alerjik reaksiyonlar görülebilmektedir. Bir kişide daha önce makyaj ürünlerine bağlı olarak alerjik bir reaksiyon gelişmişse ve bu reaksiyona neden olan madde deri testiyle saptanmışsa, o kişinin bir makyaj ürünü satın almadan önce mutlaka etiketine bakıp o alerjik maddenin ürünün içinde olup olmadığını kontrol etmesi gereklidir. Özellikle yağlı özellikteki kapatıcılar, fondötenler yüz derisindeki gözenekleri tıkayabilmekte, yağlı cildi olan kişilerde ve akne (sivilce) gelişiminin sık görüldüğü gençlerde sivilce ve sivilce öncülü siyah nokta (komedon) oluşumuna sebep olabilmektedir. Bu sebeple özellikle yağlı cildi olan ve akneye yatkın kişilerin kapatıcı makyaj yapmamaları, yağlı özellikteki makyaj ürünleri ve fondötenleri kullanmamaları uygun olur" dedi.