Maladaptive Daydreaming Nedir? Maladaptive Daydreaming Belirtileri Neler, Kimlerde Görülür ve Nasıl Anlaşılır?

Maladaptive Daydreaming 'in tam adlandırılması, "Uyumsuz Hayal Kurma" şeklindedir. Bu kavram kişinin günlük hayatında birçok sorunlara yer açabilir. Maladaptive Daydreaming olduğumu nasıl anlarım diye düşünüyorsanız, "aşırı hayal kurmak bu kavramın başlangıçlarından bir tanesidir" diyebiliriz. Maladaptive Daydreaming şizofreniye yol açar mı sorusunun cevabından korkmamanızı tavsiye ederiz. Bu kavramın şizofreniyle bir bağlantısı yoktur. Gelin Maladaptive Daydreaming nedir yazımızı daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.

Maladaptive Daydreaming Nedir?

Maladaptive Daydreaming (Uyumsuz Hayal Kurma), kişiler arasındaki iletişimleri olumsuz yönde etkiler. Ve bu kavrama yakalanan bireyin hayattaki görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirme de önemli sorunlar yaşamasına sebep olur. Aynı zamanda işlerine ve akademik anlamda ki başarılarında bir sorun olarak ortaya çıkan ve bir şeylere odaklanmasında problem yaşatan bir kavramdır. Maladaptive Daydreaming, uyum bozucu denilebilir, çünkü bireylerin günlük yaşantısında hayal kurmaktan başka bir şey yapamadıkları gözlenir ve yapması gereken işleri zamanında yapamazlar, ilişkilerini düzgün yönlendiremezler. Hayatlarında kocaman bir engel olarak karşılarına çıkar.

İnsanlar Maladaptive Daydreaming kavramına yakalandıklarında, hayal kurarken oldukça mutlu olurlar fakat hayallerde mutlu bir şekilde yaşarken, gerçek dünyada birçok problemle karşı karşıya kalırlar. Hayal kurmaktan vazgeçtiklerinde de gerçek hayatta oldukça hoşnutsuz hissetmeye başlarlar. Bu durum ilerledikçe, hayal kurmayı bırakamazlar. Her şeyde, her olayda bir hayal kurarlar ve kendilerini engelleyemeyecekleri kısımlarda olur. Maladaptive Daydreamerlar, gerçeklik ile hayalleri arasında gidip gelseler de bu yaşadıkları duruma psikotik bir bozukluk denilemez. Çünkü gerçek hayatta yaşadıklarıyla, hayallerini ayırt etmekte zorlanmazlar.

Maladaptive Daydreamerların hayalleri saçma sapan bir şekilde ilerlemez. Her hayalin bir olay örgüsü, bir sıralaması vardır. Bu sıralamayı da bir film senaryosu olarak düşünebiliriz. Filmler de nasıl giriş, gelişme, sonuç şeklinde ilerleniyorsa, bu kişilerin hayallerinde de aynı şekilde ilerlenmektedir. Bireyler, hayaller kurmayı bırakıp sonra tekrardan bu hayallere geri döndüklerinde, bıraktıkları yerden devam edebiliyorlardır. Bu hayallerini kurarken, fiziksel anlamda tepkiler de gösterirler. Jest ve mimik gibi davranışları sergilerler. Fakat bunları sergilediklerinin farkında değillerdir ve bunları ortaya koyarken oldukça yorulurlar. Gerçek hayatta hiçbir aktivite yapmasa da gün sonunda kendilerini oldukça yorgun bir biçimde bulabilirler.

Maladaptive Daydreaming Belirtileri Neler?

Uzun Süreli hayal kurmak ve hayallerin bir kurguya sahip olması,

Hayallerini devam ettirme konusunda çok kararlıdırlar,

Hayal kurarken, gerçek hayatta jest ve mimik kullanma,

Hayal kurarken, konuşmak veya fısıldamak,

Hayal kurmaktan dolayı günlük sorumluluklarını yerine getirmeme,

Herhangi bir şeyden etkilenip, hızlı bir şekilde hayal kurmaya odaklanmak,

Hayaldeyken, gerçek hayata dönme konusunda zorluk çekmek,

Gece uykuya dalamama sorunu,

Hayallerinde çok fazla zaman geçirmesine rağmen, gerçek hayata geçtiklerinde sorumluluklarını ihmal ettiği için pişmanlık duygusuna yakalanma,

Maladaptive Daydreaming 'in belirtilerindendir.

Maladaptive Daydreaming Kimlerde Görülür ve Nasıl Anlaşılır?

İnsanlar arasında uyumsuz görünen bireylerin yaşadıkları yalnızlık hissi ve arkadaşları arasında ki iletişim problemlerinden dolayı hayal kurma davranışı gösterirler. Aynı zamana duygularını yönetme, düzenleme ve olumsuz duyguları yönetmek kısmında problem yaşadıkları söylenilebilir. Bu kişiler yaşadıkları stresli ve sıkıntılı bazı durumlar karşısında genelde duygusal anlamda tepkiler ortaya koydukları görülmüştür. Bu sorunu çözmek için de herhangi fiziksel veya zihinsel anlamda fayda sağlamayan yöntemlere başvurdukları bildirilmiştir. Genel olarak bir sonuca ulaşmak gerekirse de, hayatlarında ki sorunlardan, sıkıntılardan ve stres gerektiren olaylardan hayal kurarak kaçtıkları ve böyle mutlu hissedebilecekleri gözlemlenmiştir.