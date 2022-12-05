Maltipoo Özellikleri ve Bakımı - Maltipoo Köpek Nasıl Beslenir ve Bakımı Zor Mu?

Maltipoo özellikleri arasında en önemlisi, bu cins köpeğin bakımı sık sık yapılmalıdır. Maltipoo bakımı hem yemek konusunda hem de tımar biçme konusunda oldukça önemli bir konudur. Maltipoo köpeklerinin fiziksel sağlığı önem taşımaktadır. Yalnızca yemek yedirmek gibi düşünülmemelidir. Maltipoo nasıl bir köpektir, Maltipoo bakımı zor mu? Sorularını daha detaylı bir şekilde sizler için açıkladık. Fiziksel aktiviteleri, istikrarlı bir şekilde yapılan veteriner kontrollerinin yaptırılması önemli bir konudur.

Maltipoo Köpek Nasıl Beslenir ve Bakımı Zor Mu?

Maltipoo eğitimi içerisinde dikkat edilmesi gerekli olan en mühim nokta, tuvalet eğitimidir. Tuvalet eğitimi, köpeğinizin çok sıkıntı çekmeden kolayca öğrenebileceği bir serüvendir. Maltipoo cinsi köpekler çok akıllı köpeklerdir ve tuvalet eğitimini kolaylıkla tamamlarlar. Yaklaşık olarak 8-12 hafta aralığında tuvalet eğitimlerine başlanabilmektedir. Maltipoo özellikleri arasında tuvalet eğitimi dikkate alındığında şu bilgiler akıllarda tutulmalıdır;

Henüz 3 aylık bir Maltipoo cinsi, idrarını maksimum 3 saat tutabilmektedir.

4 aylık bir Maltipoo köpeği, 4 saat idrarını tutabilmektedir.

Yaklaşık 8-9 aylık köpekler ise 8 saat idrarını tutabilmektedirler.

Fırçalama görevini yaparken dikkat edilmesi gerekenler;

Fırçalama, sizin ve köpeğinizin hoşnut olacağı şekilde ilerleyen bir süreç olmalıdır.

Ani yaralanmalar, kesikler, köpeğin vücudundan çıkan parazitlerin rutin kontolünü yapmak için en ideal vakit fırçalama zamanıdır.

Fırçalama işlemi, Maltipoo köpeğinin tüylerini daha kıvrımlı ve bakımlı olmasını sağlar.

Yere dökülen tüyler, cildin tahriş olmasını veya evin içine dökülmesini engeller.

Cilt yüzeyinde oluşan kan dolaşımını hızlandırır.

Koruyucu görev gören yağları eşit miktarda yayar ve böylece tüylerin çok daha sağlıklı, parlak ve güçlenmesini sağlamaktadır.

Maltipoo'ların fırçalanması işleminin tamamlanması için tercih edilecek fırça, çift taraflı ve kıl fırçası şeklinde olmalıdır. Bu yöntem çoğu Maltipoo özellikleri taşıyan köpekler için geçerlidir. Maltipoo bakımı zor mu, Maltipoo nasıl bir köpektir? Sorularıyla karşılaşıldığında şunları bilmek gerekir; boyun altı ve kulak arkası gibi yüksek derecede sürtünmeye maruz kalınmış bölgelerde dikkatli davranılmalı ve fırçalama işlemi sırasında çok daha nazik şekilde hareket edilmelidir.

Maltipoo bakımı; fazla uğraş gerektirmeyen, fakat istikrarlı olarak yapılması gereken rutin kontrollerdir.

Maltipoo Ne Kadar Yaşar?

Maltipoo yaşam süresi ne kadar? Maltipoo ne kadar büyür? Diye soruluğunda şu cevapları vermek doğru olacaktır, bakımları düzenli bir şekilde yapılan ve sağlıklı bir ömür süren Maltipoo köpekleri tahmini 10-15 yıl kadar yaşamaktadırlar. Maltipoo özellikleri arasında, erkek ve dişi Maltipoo köpeklerinin ağırlıkları 2-10 kilogram arasında değişkenlik gösterdiği yer almaktadır. Maltipoo çok havlar mı? sorusu işe şu şekilde açıklanmaktadır;

Maltipoo cins köpeklerin algı düzeyleri çok geniştir. Genellikle tetikte oldukları için, herhangi bir olası tehlikeye karşı sezgileri canlandığı anda sahiplerini korumak ve onlara haber vermek için havlarlar.