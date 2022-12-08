Mamografi Çektirmeden Önce Ne Yapılmalı? Mamografi Öncesi ve Sonrası Nelere Dikkat Edilir, Radyasyon Nasıl Atılır?

Mamografi çektirmeden önce ne yapılmalı konusu araştırılarak mamografinin zararı olup olmadığı konusunda da bilgi sahibi olabilirsiniz. Yapılan uygulama sonuçta radyasyon içerikli bir işlemdir. Bu nedenle mamografi sonrası radyasyon nasıl atılır konusu da irdelenmelidir. Küçük bir araştırma neticesinde uygulamanın zararlı etkileri yok edilebilir. Mamografi sonrası ne yapılmalı gibi konu ile ilgili merak uyandıran soruların cevapları yazımızın devamında.

Mamografi Çektirmeden Önce Ne Yapılmalı?

Mamografi, meme kanserinin araştırılması kapsamında yapılan bir testtir. Bu teste gitmeden önce yapılması gereken herhangi bir ön hazırlık yoktur. Fakat doktorlar tarafından, çekim öncesinde özellikle pudra içerikli kozmetik ürünlerin kullanılması tavsiye edilmez. Bazı kadınlarda adet öncesinde meme hassasiyeti olabilir. Bu durum söz konusu ise mamografi testinin regl süreci sonrasında yapılması daha uygundur. Çekim öncesinde yapılacak küçük hazırlıklarla sorunsuz bir mamografi süreci yaşayabilirsiniz.

Mamografi Sonrası Ne Yapılmalı?

Mamografi, x-ışınları ile yapılan bir çekimdir. Doğal olarak uygulama esnasında radyasyon söz konusudur. Bu radyasyonun kanser riskini artırdığı yönünde de bir kısım söylentiler vardır. Fakat yapılan uygulamanın kanser riskini artırdığına dair herhangi bir bilimsel çalışma söz konusu değildir. Mamografi çekimi esnasında alınan radyasyon miktarı, uçak yolculuğu esnasında güneş ışınlarından kaynaklı alınan radyasyonla aynı orandadır. Bu nedenle radyasyon konusunda endişe etmenizi gerektirecek bir durum söz konusu değildir.

Mamografi Sonrası Radyasyon Nasıl Atılır?

Mamografi, birkaç dakika içinde yapılan bir tetkiktir. Yapılan tetkik esnasında maruz kalınan radyasyon, dikkate alınacak seviyede değildir. Bu nedenle mamografi sonrasında radyasyonun atılması için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

Mamografinin ne zaman yaptırılması gerektiği de merak edilen bir konudur. Meme kanseri riski özellikle 40 yaş üstü kadınlarda çok fazladır. Bu nedenle 40 yaş üstü kadınların yılda 1 kez mamografi çektirmesi tavsiye edilir. Konu ile ilgili hekim tavsiyeleri ve bilimsel çalışmaları takip etmeniz menfaatinize olacaktır. Günümüzde her 8 kadından 1'i meme kanseri riski ile karşı karşıyadır. Bu nedenle konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstererek gerekli adımları atmanız gerekir.