Mamografi Sonucu A Ne Demek? Mamografi Sonucunda Tip A Ne Anlama Gelir?

Mamografi sonucu A ne demek sorusunu araştırırken baz almanız gereken kaynaklar, tıp alanındaki çalışmalar olmalıdır. Memede Tip A patern nedir sorusunun mamografi testi yapan doktorunuza da sorabilirsiniz. Mamografi Tip A ne demek cevabı ile mamografi sonucu ile ilgili kendiniz de değerlendirme yapabilirsiniz. Memede Tip A patern ne anlama gelir ve Birads A nedir sorularının cevapları yazımızın devamında.

Mamografi Sonucu A Ne Demek?

Mamografi testi, meme kanseri ile ilgili memede tümör olup olmadığını anlamak için yapılan bir tetkiktir. Yapılan tetkik sonucunda test sahibine, A, B, C ve D gibi kodlar verilir. A kodu, memenin neredeyse tamamının yağdan oluştuğunu gösterir. Meme dokusundaki tümörün en kolay tespit edilme ihtimali A kodunda vardır. Bu nedenle mamografi sonucuna A değerlendirmesi yapılması, tümör olup olmadığının tespitini kolaylaştırır. Tümörün en zor tespit edilme şekli ise D koşunda söz konusudur. D kodunda meme yoğunluğu fazla olduğu için tümörün tespit edilmesi zordur.

Mamografi Tip A Ne Demek?

Meme kanseri, memede oluşan kötü huylu tümörden kaynaklı olarak ortaya çıkar. Bunun tespit edilmesin en temel değerlendirmesi de mamografi testi ile gerçekleştirilir. Yapılan test sonunda öncelikle tümör yapısı tespit edilmelidir. Tümör tespitinden sonra ise patoloji incelemesi sonunda net değerlendirme yapılır.

Kadınların meme kanserine yakalanma riski, ilerleyen yaşlarda daha da artar. Özellikle 40 yaş üstü kadınlar risk grubunun başındadır. Bu nedenle 40 yaş sonrası kadınların her yıl mamografi testi yaptırması gerekir. Yapılan mamografi testi sonunda doktor değerlendirmesi çok önemlidir. Doktor değerlendirmesi sonunda uygulanan tedavi yöntemleri ile meme kanseri riskini ortadan kaldırmak mümkündür. Memenin elle muayene edilmesi de meme kanseri konusunda değerlendirme yapmanızı sağlar.