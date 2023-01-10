Mamografi Sonucu E-Nabız'da Görünür Mü? Mamografi Sonucu Kaç Günde Çıkar, Nasıl ve Nereden Öğrenilir?

Dünya çapında yapılan araştırmalara göre her 8 kadından birinin meme kanseri riskiyle karşı karşıya kaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle düzenli aralıklarla yapılan bu tetkikte, mamografi sonucu e-Nabız'da çıkar mı diye kadınlar çok merak etmektedir. Kadınlar için önemli bir yere sahip olan bu sağlık taraması, meme kanseri tanısında çok kritik bir yerdedir. Erken teşhis açısından da çok önemli bir faktör olan mamografi sonucu nereden ve nasıl öğrenilir sorusu da aynı şekilde merak konusudur. Mamografi sonucu kaç günde çıkar, nereden ve nasıl öğrenilir gibi sorularla karşı karşıya kaldıysanız ve bu sorulara yanıt bulmak istiyorsanız, yazının devamını okuyabilirsiniz.

Mamografi Nedir ve Nasıl Çekilir?

Mamografi, memenin muayene ile saptanamayacak boyuttaki küçük anormalliklerini saptamaya yarayan, memenin özel filmini çeken bir cihazdır. Her yaştaki kadına tıbbi gereklilik halinde yapılabilen bu işlem, meme kanserinin teşhisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu işlem öncesinde ve sırasında mamografi çekimi yapan teknisyen, çekim süresince kişinin sabit durmasını, nefes almasını ve tutmasını hatırlatır. Meme, mamografi cihazına ait 2 tabaka arasına konur, bir miktar sıkıştırılır. Meme dokusuna düşük miktarda X ışını verilerek dokuya ait görüntü bilgisayar ortamına aktarılır. Bu işlem diğer meme için de tekrarlanır. Mamografi ile elde edilen görüntüler teknisyen tarafından incelenir, uzman kişiye gönderilir.

Mamografi Neden Çekilir?

Mamografi, kadınlarda en yaygın olarak görülen meme kanserinin erken teşhisi ve tedavisi için önemli bir role sahiptir. Nadir olsa da erkeklerde de meme kanseri görülür. Bu nedenle kadın, erkek fark etmeksizin göğüste şekli bozuklukları, deri deformasyonu, kitle ve benzeri haller meme kanseri işareti olarak yorumlanır. Özellikle 35-40 yaş üstü her kadının senede muhakkak 1 kez mamografi çekmesi önerilmektedir.

Mamografi Sonucu Ne Zaman Çıkar ve Nerede Görüntülenebilir?

Mamografi sonuçlarının çıkma hızı, çekilme sebebine bağlı olarak değişebilir. Eğer kişi herhangi bir riske karşı önlem amaçlı mamografi çekimi yaptırdıysa iki hafta içinde, eğer teşhis amaçlı mamografi çekimi yaptırdıysa çekimin hemen ardından sonuç belirlenir. Verilen süreden daha uzun bir zamandır açıklanmadıysa, çekimin yapıldığı hastane ya da doktorla iletişime geçmek gerekir. Sonuçlarına e-Nabız üzerinden ulaşmak isteyen kişiler, e-Nabız hesaplarına girerek ''Görüntülerim'' başlığının altında yer alan ''Mamografi'' kısmında sonuçlarına ulaşabilirler. Mamografi çekimi sonucu muhakkak bir uzman tarafından incelenmelidir. Ayrıca mamografi çekiminin sonucunu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Merkezi'nin sitesindeki sorgulama sayfasından da öğrenmek mümkündür.