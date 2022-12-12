Mamografi Sonucu Kategori 0 Ne Demek? Mamografi Sonucunda Birads 0 Ne Anlama Gelir?

Memedeki dokuları inceleyen mamografi sonucu tip 0 ne demek diye soranlar vardır. Çeşitli şikayetler nedeniyle uzmanlara başvuran kadınlar, memede Tip 0 nedir sorusuna cevap arar. Kategoriler, risk teşkil eden ve etmeyen durumların ayırt edilmesini sağlar ve sonucu Tip 0 çıkanlar, mamografi kategori 0 ne demek diye düşünür. Aynı zamanda, mamografide birads 0 ne anlama gelir sorusu da kadınlar tarafından sıklıkla araştırılır. Mamografi sonucunda çıkan BI-RADS kategori 0 nedir? Ne anlama gelir?

Mamografi Sonucu Tip 0 Ne Demektir?

Mamografi, göğüsleri incelemeyi sağlayan bir tür röntgendir. Uzmanlar tarafından, rutin kontrol veya tehlike arz eden bir durumun teşhisi için istenir. Göğüs dokularındaki anormallikleri erkenden tespit etmeyi mümkün kılar. Bu ise önceden önlem almayı ve tedaviye erken başlamayı sağlar. Önden ve yanlardan farklı çekimler yapabilmek için göğüsler iki plaka arasına sıkıştırılır. Mamografinin başarılı bir şekilde yapılması, X-ışını görüntüsünde net görünmeyen makrokalsifikasyonlar veya mikrokalsifikasyonlar gibi anormalliklerin tespit edilmesine yardımcı olur.

Mamografi inceleme sonucunda ortaya çıkan durumlar, Tip 1, Tip 2, Tip 3, Tip 4 ve Tip 5 olarak beşe ayrılır. Bunlara ek olarak bir de Tip 0 vardır. Ne anlama geldiğini bilmeyenler için bu ifade, radyoloji uzmanı tarafından gerçekleştirilen mamografi incelemesinde birtakım bulgulara rastlanıldığı, ancak kesin bir sonuca varılamadığı için ek tetkilerin yapılması gerektiği anlamını taşır.

BI-RADS Kategori 0 Ne Anlama Gelir?

Mamografinin amaçları arasında, meme bezini incelemek ve başta kanser olmak üzere doku anormalliklerini erken bir aşamada tespit etmek bulunur. Memede bir yumruya rastlanıldığında, meme ucundan anormal akıntı veya memenin derisinde bir değişim meydana geldiğinde kesinlikle bir mamografi çektirilmelidir. Özellikle, 50 ila 70 yaş arasındaki tüm kadınlarda ve her 2 yılda bir mutlaka yapılması tavsiye edilir. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de % 100 Sağlık Sigortası kapsamındadır.

Çekilen mamografinin sonucunda Bı-Rads 0 ifadesi ile karşılaşılabilir. Bu, yukarıda bahsedildiği üzere dokularda bir şey görüldüğüne, ancak emin olunamadığı için başka tetkiklerin de yapılması gerektiğine işaret eder.