Mamografi Sonucu Tip 4 Ne Demek? Mamografi Sonucunda Tip 4 Ne Anlama Gelir?

Mamografi Tip 4 ne demek, Mamografi sonucu tip 4 ne demek? Sorularına yanıt niteliğinde şu bilgiler verilmektedir; vücudunda yoğun meme dokusuna sahip olan mamografilerin hemen hemen hepsinde glandüler ve fibrözle oluşan, kitlelerin dikkatlerinden kaçabileceği bu hastalık, genetik bir durum olarak kabul edilmektedir. Yoğun meme dokularına sahip olan kişiler daha çok genç kadınlarda ve küçük meme yapısına sahip olanlarda rastlanmaktadır. Kadınlarda yaş ilerledikçe tip 4 yani yoğun meme dokusu oranı artmaktadır.

Mamografi Sonucu Tip 4 Ne Demek?

Yoğun meme dokusuna sahip olan kadınlarda negatif huylu kitleler dikkatten kaçabilmektedir. Bunun nedeni ise yoğun meme dokusunu meydana getiren dokuların hepsi mamografide x ışınını değişik ölçülerde gösterirler. Yağ dokusunun direnç oranı az olduğu için X ışınının çoğunluğu geçerek bu kısımların siyah renkte olmasına sebep olmaktadır. Glandüler ve fibröz diye adlandırılan dokular ise çok daha kuvvetli oldukları için X ışınının büyük bir kısmı geçebilmektedir.

Kanser dokusu da yoğun bir dokudur ve X ışınını çok düşük oranlarda geçirdiğinden gri/beyaz renkte görünür. Yoğun meme dokularında görülmekte ve kitlelerin dikkatlerinden kaçırmalarının asıl sebebi bu olarak görülmektedir. Bu şikayetleri yaşayan çoğu kadının aklında, memede Tip 4 patern nedir, mamografide birads 4 ne anlama gelir, Bi-RADS kategori 4 nedir? gibi sorular dönüp durmaktadır. Eğer yukarda bahsedilen veya bahsedilecek olan tip 4 özelliklerine sahipseniz mutlaka uzman bir doktora gözükmeniz gerekmektedir.

Mamografi Sonucunda Tip 4 Ne Anlama Gelir?

Yoğun meme dokusu vasat derecede bir tehdit unsuru olmaktadır. Diğer tehdit seçenekleri de akıllarda tutularak tarama programı olan radyolog aracılığıyla şekillendirilmektedir. Meme dokusu yoğunluğuna göre mamografiyle tarama yapılabileceği gibi MR incelemesi de yapılabilmektedir. Yoğun meme dokusu, yaş ilerledikçe ailede meme kanseri konusu ya da BRCA gen mutasyonu gibi diğer tehdit unsurlarını dikkate almak gerekmektedir.

Memede Tip 4 patern nedir, Bi-RADS kategori 4 nedir, kanser midir? sorularının akılları karıştırmasını engellemek adına birkaç bilgi paylaşılmaktadır. Meme kanserinin belirli verileri bulunmamakta fakat malign olma olasılığı yüksek olan kişilerde kullanılmaktadır. Bi- RADS; malign patoloji değeri azdır. Malign patoloji beklenmemekte, benign biyopi ya da sitolojiden sonra izlenmektedir. Bi- RADS kategori 4 nedir? sorusuna ise şu şekilde yanıt vermek yeterli olacaktır; kategori 4 durumu biraz daha risk içeren, yaklaşık %30-40 oranında kanser tehdit unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda muhakkak uygun bir zamanda biyopsi yapılmalı ve gereken zamanda ise MR çektirilmelidir .