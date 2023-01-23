Mantar Bulaşıcı Mı? Cilt ve Tırnak Mantarı Temasla Başkasına Geçer Mi, Kaç Gün Bulaşıcıdır?

Mantar, toplum arasında çok sık rastlanan bir enfeksiyon olarak adlandırılabilir. Mantar küf veya küf gibi küçük bir organizma olarak da bilinir. Aynı zamanda mikrop gibi birçok yararlı ve zararlı türleri bulunmaktadır. Bu hastalığın tedavisi de ilaçlar ile sağlanmaktadır, başka bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Hadi gelin beraber mantar bulaşıcı mı adlı yazımızı inceleyelim.

Mantar Bulaşıcı Mı?

Mantar hastalığı doğrudan deri teması yoluyla bulaşabilen ve aynı zamanda ortak eşya kullanımı yolu ile bulaşabilen bir rahatsızlıktır. Bazı mantar türleri vardır ki o mantar türleri yüksek bulaşıcılığa sahip oldukları için toplu ortamlarda birçok kişiyi etkileme durumuyla birlikte salgın hastalığa dönüşebilme ihtimali vardır. Okula giden çocuklarda görülen mantar enfeksiyonları, okul ortamlarında hızlı bir şekilde yayılmaktadır.

Terlik, havlu, çorap, nevresim, kıyafet ya da peçete gibi birçok kişisel eşyaların kullanımı yoluyla bulaşabilen bunun haricinde banyo, havuz, hamam, plaj gibi alanlarda da bulaşma ihtimali vardır. Aynı zamanda toprak yoluyla yani bahçe, kumsal ve tarla gibi yerlerde de bulaşma ihtimali oldukça yüksektir.

Mantar, sadece insandan insana geçen bir hastalıkta değildir, aynı zamanda hayvandan insana ve insandan hayvana da bulaşabilir. Mantar türleri hayvanlarda tüy dökme yoluyla belirtilerini gösterebilir.

Cilt ve Tırnak Mantarı Temasla Başkasına Geçer Mi?

Tırnak mantarları ortak kişisel eşyaların kullanımıyla insandan insana bulaşabilir. Özellikle çorap, ayakkabı, terlik gibi eşyaların ortak kullanılması sonucunda tırnak mantarı bulaşma ihtimali oldukça yüksektir. Aynı zamanda manikür, pedikür yapılan kuaför ya da cilt bakım yerleri iyi temizlenilmezse tırnak mantarı bulaşma riski yüksektir. Özellikle böyle yerlerde dikkat etmeniz gerekir. İyi temizlenmiş güvendiğiniz cilt bakım yerlerinde işlem görürseniz bu hastalıktan korunmuş olursunuz. Onun aksine pis bir yerde bakım yaptırırsanız tırnak mantarı kolaylıkla insana bulaşabilir.

Cilt ve Tırnak Mantarı Kaç Gün Bulaşıcıdır?

Cilt ve Tırnak mantarlarını tedavi etmek için altı ile on iki hafta boyunca ilaç kullanmak gerekebilir. Bu ilaçların etkisini göstermesi için tırnağın tamamen büyümesi gerekmektedir. Tırnak tamamen tekrar büyüyene kadar değişim görünemeyebilir. Bir mantar enfeksiyonunu ortadan kaldırmak için dört ay ya da daha uzun süreler alabilir. Hızlıca geçen bir şey değildir. Onun sebebi de tırnağın tekrar uzamasıdır. Eğer bu hastalığın önüne geçilmezse yani doktora gidip ilaçla tedavi olunmayı reddeder isek bu hastalık ömür boyu insana kalabilecek türden bir enfeksiyondur.

Cilt ve tırnak mantarının tek tedavi yöntemi de ilaçtır. Oral antifungal ilaçlar kullanarak, uzun bir sürede tedavi edilebilir.

Tırnak Mantarı Nasıl Tedavi Edilir?

Tırnak mantarı enfeksiyonlarının tedavisi çok zor olabilir. Kişisel bakım ürünleri ve reçetesiz olan ürünler yani doğal yolla üretilen ürünler yardımcı olmuyor ise bir doktora başvurulmalıdır. Durumun ciddiyetine bağlı olarak tedavi yöntemi değişmektedir. Tırnak mantarının sonuçlarını görmek aylar alabilir. Çünkü tırnağın yeniden uzaması uzun bir süre sürebiliyor. Yani bunları gözlemek için tırnağın da tekrardan uzaması gerekmektedir. Bu mantar iyileştirilse bile tekrar enfeksiyon gözlenebilmektedir.

Bu mantarın tedavisinde ise genellik oral antifungal ilaçlar kullanılmaktadır. Tırnak mantarı tedavisinde ilk tercih olarak bilinirler çünkü enfeksiyonu topikal ilaçlardan daha hızlı bir temizleme şekli gözlemlenebilir.