Masa başında çalışanlar için büyük tehlike! "Damarlarınız alarm veriyor..."

Varis kadınlarda erkeklere oranla 4 kat fazla görülüyor. Günde 4 saatten fazla ayakta kalanlarda varis gelişme riski 2,7 kat iken, günün büyük bir bölümünü saatlerce bilgisayar başında geçirenlerde risk çok daha fazla.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 10:24 PAYLAŞ ABONE OL

Varis, daha çok bacaklarda görülen genişlemiş morumsu damarlardan oluşan bir hastalık. Fiziksel görünüme etkisinin yanı sıra sağlığı da olumsuz etkiliyor. En önemli risk faktörü genetik olan varis; aşırı kilo, hareketsiz yaşam gibi birçok nedenden de kaynaklanabiliyor. Peki, bu hastalığın önüne geçmenin yolları nelerdir? Tedavisi mümkün mü? Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Yılmaz'a varisle ilgili merak edilen tüm soruları sordum. İşte yanıtları:



Varisin ilk belirtisi nedir?

İlk ve en dikkat çeken belirti daha önce var olmayan ince veya kalın, gergin damarların bacak yüzeyinde ortaya çıkmasıdır. Uzun süre ayakta durunca ortaya çıkan bacak ağrısı, ağırlık hissi ve özellikle de bileklerde daha belirgin şişme dikkat çeker.

Varisler kaç şekilde sınıflandırılabilir?

Varis, tek başına damarlar olabileceği gibi aslında çok zaman toplardamar sisteminin yetersizliğinin bir belirtisidir. Varisler, üç şekilde sınıflandırılabilir. Bacaklarda sadece yüzeyde estetik görünüm anlamında rahatsızlık veren örümcek görünümlü kılcal damarlar, toplardamar yetmezliğinin önemli bir belirtisi olan daha geniş ve kabarık damarlar ve bunların her ikisinin bir arada bulunduğu daha da şiddetli vakalar olarak sayılabilir.