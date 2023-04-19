Masabaşı çalışanlar dikkat! Bu hastalık kapınızı çalabilir

Uzun süre dirseklerimizi masaya yasladığımızda ne oluyor da aman dikkat diyoruz ? Cevap çok net : Sinir sıkışması oluyor. Dirsekte sinir sıkışması olarak tanımlanan kübital tünel sendromu, dirsek seviyesinde sinirin sıkışmasına bağlı olarak serçe ve yüzük parmağında uyuşukluk ile birlikte güç kaybına neden olur. Eğer özellikle serçe ve yüzük parmağınızda uyuşmalar varsa bu dediklerim sizler için daha da önem arz ediyor.

DİRSEKLERİNİZİ SÜREKLİ MASAYA KOYUYORSANIZ...

Kübital tünel sendromu, zaman içinde hastanın elinde güç ve beceri kaybına neden olur o nedenle bu yazıyı önemseyip , dirsek dayarken 2 kere düşünmenizi istiyorum. Dirsek dayamak , masabaşı çalışanlarının sürekli dirseklerini masaya yaslaması, dirsekleri bir yere dayayıp destek almak , özellikle bacaklarında ağrı olan ev hanımlarının yemek yaparken dirseklerini tezgaha dayamaları ve bu tarz dirsekle bağlantılı basınç oluşturacak davranışlar tehlikelidir.

SİNİR ÜZERİNDE BASKI MEYDANA GELİYOR

Uzun dönemde bu tarz davranışlar sinir sıkışması sonucu ile hastaların bizlere gelmesine sebep olmaktadır. Bu tarz davranışlar zeminle kemik arasında kalan sinirin ezilmesine neden olmaktadır. Kemiğin yanında duran ve dış basıya açık olan ulnar sinirinde meydana gelen herhangi bir basınç sinirin işleyişini bozacak dereceye gelirse; dirsek, ön kol, el bileği ve parmaklarda uyuşukluk meydana gelir.Uyuşukluk hissine ağrı ve karıncalanma da eşlik eder.

Bu nedenle bu bölgeye uygulanan basınç doğrudan siniri etkiler. Ofiste/çalışma masasında otururken sürekli dirseğe dayanılması durumunda sinir üzerinde bir baskı meydana gelir. Bu baskı nedeniyle ağrı oluşabilir.Ağrı uzun dönemde ağrılar his kaybına doğru gidiyorsa dikkat! Hemen iyi bir beyin ve sinir cerrahına başvurmakta fayda var.