Maymun çiçeğinin ölüm oranları açıkladı! Uzmanından korunma için öneriler…

Son zamanlarda adından sıklıklı söz ettiren ve endişelere yol açan maymun çiçeği virüsü ile ilgili Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gürbüz Yuluğ, ölüm oranının açıkladı. Virüsün bulaştığında gösterdiği belirtilerden bahseden Yuluğ, korunmak için önlemleri sıraladı.

İHA Giriş Tarihi: 20.08.2024 10:25 PAYLAŞ ABONE OL

Virüsün ilk olarak 1959 yılında bir maymunda izole edildiğini söyleyen Gürbüz, hem hayvan hem de insanlar ile temas yoluyla bulaşabileceğini açıkladı. Özellikle küçük çocuklar ve hamilelerde ağır seyderebilen bu virüs ile ilgili çeşitli bilgilerde bulundu.

İLK KEZ 9 AYLIK BİR ÇOCUKTA TESPİT EDİLDİ

Virüsün ilk olarak 1959 yılında bir maymunda izole edildiğini, ilk insan vakasının ise 1970'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 9 aylık bir çocukta tespit edildiğini işaret eden Uzm. Dr. Gürbüz Yuluğ, "Enfeksiyon maymunlar dışında sincaplarda, sıçanlarda, farelerde, çayır köpeklerinde de görülür. Ortalama ölüm oranı yüzde 3 ila 6 arasındadır. Sekonder hastalıkları olanlar, küçük çocuklarda ve hamilelerde daha ağır seyreder" ifadelerini kullandı.