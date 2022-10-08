Meğer ağrı kesici etkisi varmış! Alüminyum folyoyla bu bölgeyi sarıp beklediğinizde…

Alüminyum folyo sadece yiyecekleri sarmak için kullanılmaz, ayrıca vücudun çeşitli bölgelerinde ağrıdan kurtulmaya yardımcı olan bazı beklenmedik kullanımları vardır. Özellikle bu bölgeyi sardığınızda ağrılarınıza büyük oranda etki ediyor. İşte detayları…

Giriş Tarihi: 08.10.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 16:36 PAYLAŞ ABONE OL

Vücudumuzda sürekli olarak ağrılar gözlemleriz. Bu ağrıları geçirmek için çeşitli tedaviler uygularız. Sürekli ağrı kesici ilaçlar içmemek içinde evde doğal yöntemlere başvururuz. Peki alüminyum folyonun ağrı kesici etkisi olduğunu duydunuz mu? Özellikle bu bölgelere uyguladığınızda etkisine inanamayacaksınız.

3 İLA 4 SAAT KALMASI GEREKİYOR Eklemlerinizde, boynunuzda, sırtınızda, bacağınızda veya kolunuzda ağrı hissediyorsanız, etkilenen bölgeyi alüminyum folyo ile sarın ve bir bandajla sabitleyin. En az üç ila dört saat veya gece boyunca kalmasına izin verin. Rahatlama alacaksın. Ağrı devam ederse, bu yöntemi 10 ila 12 gün boyunca düzenli olarak deneyin ve ağrılarınızdan tamamen kurtulacaksınız.