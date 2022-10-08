Meğer ağrı kesici etkisi varmış! Alüminyum folyoyla bu bölgeyi sarıp beklediğinizde…

Vücudumuzda sürekli olarak ağrılar gözlemleriz. Bu ağrıları geçirmek için çeşitli tedaviler uygularız. Sürekli ağrı kesici ilaçlar içmemek içinde evde doğal yöntemlere başvururuz. Peki alüminyum folyonun ağrı kesici etkisi olduğunu duydunuz mu? Özellikle bu bölgelere uyguladığınızda etkisine inanamayacaksınız.
3 İLA 4 SAAT KALMASI GEREKİYOR
Eklemlerinizde, boynunuzda, sırtınızda, bacağınızda veya kolunuzda ağrı hissediyorsanız, etkilenen bölgeyi alüminyum folyo ile sarın ve bir bandajla sabitleyin. En az üç ila dört saat veya gece boyunca kalmasına izin verin. Rahatlama alacaksın. Ağrı devam ederse, bu yöntemi 10 ila 12 gün boyunca düzenli olarak deneyin ve ağrılarınızdan tamamen kurtulacaksınız.
ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİ
Grip ve soğuk algınlığını tedavi etmek için, her katmanın arasına bir kat bez veya kağıt koyarak ayaklarınızı beş ila altı kat folyoya sarın. Bir saat bırakın. Çıkarın ve işlemi iki saat sonra tekrarlayın. Bunu üç kez yapın, grip ve soğuk algınlığından kurtulacaksınız.
YANIK TEDAVİSİ
Küçük yanıkların iyileşmesine yardımcı olmak için ilk yardım olarak alüminyum folyo kullanılabilir. Alüminyum folyolu bir sargı, ağrıyı hafifletmeye ve cilt iltihabını azaltmaya yardımcı olacaktır. Alüminyum folyoyu sarmadan önce, temizleyip yanık üzerine merhem sürdükten sonra yarayı gazlı bezle kapatın.
YORGUNLUĞU GEÇİRİYOR
Bacaklarınızı alüminyum folyoya sarmak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Birkaç tane kesip dondurucuya yaklaşık iki ila üç saat koyun ve ardından bacaklarınızı bu şeritlerle sarın.
Bu donmuş şeritleri yüzünüze sürmeyi de deneyebilirsiniz. Bu yöntem sadece kaslarınızı gevşetmeye ve stres belirtilerini hafifletmeye yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yorgunluk ve uykusuzluk belirtilerini anında ortadan kaldıracaktır.