Meğer böbreklerin iflas etmesine neden oluyormuş! Yaz aylarında en sık yapılan hata...

Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar da daha fazla su kaybetmemize neden oluyor. Bu nedenle yeterli sıvı tüketimi daha büyük bir önem kazanıyor. Sıvı alımının yetersiz olduğu noktada böbrek nakline kadar çok ciddi bir süreçle karşı karşıya kalabileceğimizi belirten Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, günde 2 ila 3 litre su içme hedefine ulaşmak için önerilerde bulunuyor.

İHA Giriş Tarihi: 12.08.2024 15:26 PAYLAŞ ABONE OL

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Münir Ali Bilgehan, özellikle yazın sıcak havalarda vücudun su dengesini korumanın, tüm metabolizmanın yanı sıra böbreklerin düzgün çalışması için de kritik bir rol oynadığını dile getirdi. Böbreklerin vücudun atık maddelerden arındırılmasında ve su-elektrolit dengesinin korunmasında kilit rol oynadığını belirten Dr. Bilgehan, "Her biri yaklaşık bir yumruk büyüklüğünde olan böbrekler, kanı süzerek atık ürünleri ve fazla sıvıyı idrar yoluyla dışarı atar. Aynı zamanda, kan basıncının düzenlenmesi, kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve kemik sağlığının korunması gibi hayati işlevleri vardır. Böbrekler, vücudun asit-baz dengesini koruyarak, pH seviyesini düzenler. Ayrıca, elektrolit dengesini sağlar; sodyum, potasyum, kalsiyum gibi minerallerin seviyesini ayarlar. Bu minerallerin dengesi, sinir iletimi, kas fonksiyonları ve kalp ritmi gibi pek çok hayati süreç için kritiktir. Böbrekler işlevini düzgün bir şekilde yerine getirememesi böbrek yetmezliğine uzanan, sonrasında da diyaliz veya böbrek nakli gibi ciddi sonuçları olan sorunlara yol açabilir" şeklinde konuştu.





"BULANTI, BAŞ AĞRISI VE KRAMPLARA YOL AÇABİLİR"

Sıcaklık artışı ve terleme yoluyla yazın daha fazla su kaybedildiğini ve bunun da böbrek taşı oluşumu riskini artıran önemli bir faktör olduğunu belirten Dr. Bilgehan, "Yetersiz su tüketimi, idrarın yoğunlaşmasına ve minerallerin kristalleşerek böbrek taşlarına dönüşmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra vücudun toksinlerden arındırılması sürecini de olumsuz etkiler. Ayrıca, sıcak havalarda yapılan yoğun fiziksel aktiviteler de su kaybını artırarak böbrek fonksiyonlarını zorlayabilir. Yetersiz sıvı alımı 'hiponatremi' yani düşük sodyum seviyesi gibi elektrolit dengesizliklerine, bu da bulantı, baş ağrısı ve kas krampları gibi belirtilerle kendini gösterip ciddi vakalara yol açabilir" ifadelerini kullandı.