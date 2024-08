Meğer böbreklerin iflas etmesine neden oluyormuş! Yaz aylarında en sık yapılan hata...

"ÇALIŞIRKEN SU MOLALARI VERİN"

Su tüketimini teşvik etmek nedeniyle birkaç ipucu da veren Dr. Bilgehan, "Su içmeyi unutmamak için yanınızda sürekli bir su şişesi bulundurun. Telefonunuzda su içmeyi hatırlatan uygulamalar kullanarak su tüketiminizi takip edin. Su dışında, doğal maden suyu, bitki çayları ve taze meyve suları gibi sağlıklı sıvı alternatifleri tüketin. Günlük rutininizde su içmeyi bir alışkanlık haline getirin. Örneğin, her sabah kalktığınızda ve gece yatmadan önce bir bardak su için. Her yemekten önce bir bardak su içmek hem su alımını arttırır, hem de tokluk hissi vererek daha az yemek yemeyi sağlar. Ofis ortamında çalışanlara da belirli aralıklarla su molaları vererek su içmelerini tavsiye ediyorum. Yeterli su alımı böbreklerin işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olurken, susuz kalma ve böbrek taşı oluşumu gibi risklerin önüne geçer. Düzenli su tüketimi sadece yaz aylarında değil, yılın her döneminde gereklidir" diye konuştu.