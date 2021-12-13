Meğer gerçek bir şifacıymış! Öksürüğü şıp diye kesen bozanın faydaları

Boza , yüzyıllar tüketilen ve içeriğindeki mısır, buğday, arpa, darı , pirinç ve yulaftan gelen şifası ile tam bir doğal görevi gören önemli bir içecek. Tarçın ve leblebi kokusunu bir arada bulabileceğiniz bu içecek, bağışıklık sisteminizi güçlendirdiği gibi soğuk kış aylarında karşılaşacağınız hastalıklara karşı da koruyor. İşte bozanın büyük faydaları…

ÖKSÜRÜĞÜ BİR ANDA KESEBİLİR

Solunum yolları enfeksiyonları, kış aylarında sıklıkla rastlanan hastalıklar arasında bulunuyor. Öksürük ise bu hastalıkların en önemli belirtilerinden biri ve boğaz tahrişinden diyaframda ağrıya kadar birçok rahatsız edici sonuca neden olabiliyor.

Boza ise öksürük için doğal bir şifa olarak kabul ediliyor. İçeriğindeki yoğun A, B, C ve E vitaminleri sayesinde soğuk algınlığına karşı savaşmasının yanı sıra bronşların açılmasına ve rahatsız edici balgam dokusunun çıkarılmasına yardımcı oluyor. Böylece solunum yollarını kısa sürede rahatlatan bu içecek, kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri oluyor.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIR

Anne sütü üretimi, her ne kadar doğal bir süreç olsa da azalması durumunda dışarıdan yardım alınabilir. Zengin vitamin ve mineral içeriğine sahip boza ise bu konuda doğal mucizelerinden biri. Anne sütünü artırabilmesi sayesinde bebeğin daha iyi anne sütü ile beslenebilmesini sağlamasının yanı sıra mineral ve vitaminlerin de bebeğe kolaylıkla geçmesine imkan tanı. Bu sayede bebeğin kemik ve kas gelişimi için gerekli tüm faydaları da bünyesinde barındırır.