Meğer gerçek bir şifacıymış! Öksürüğü şıp diye kesen bozanın faydaları

Boza, yüzyıllar tüketilen ve içeriğindeki mısır, buğday, arpa, darı, pirinç ve yulaftan gelen şifası ile tam bir doğal görevi gören önemli bir içecek. Tarçın ve leblebi kokusunu bir arada bulabileceğiniz bu içecek, bağışıklık sisteminizi güçlendirdiği gibi soğuk kış aylarında karşılaşacağınız hastalıklara karşı da koruyor. İşte bozanın büyük faydaları…
ÖKSÜRÜĞÜ BİR ANDA KESEBİLİR
Solunum yolları enfeksiyonları, kış aylarında sıklıkla rastlanan hastalıklar arasında bulunuyor. Öksürük ise bu hastalıkların en önemli belirtilerinden biri ve boğaz tahrişinden diyaframda ağrıya kadar birçok rahatsız edici sonuca neden olabiliyor.
Boza ise öksürük için doğal bir şifa olarak kabul ediliyor. İçeriğindeki yoğun A, B, C ve E vitaminleri sayesinde soğuk algınlığına karşı savaşmasının yanı sıra bronşların açılmasına ve rahatsız edici balgam dokusunun çıkarılmasına yardımcı oluyor. Böylece solunum yollarını kısa sürede rahatlatan bu içecek, kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri oluyor.
ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIR
Anne sütü üretimi, her ne kadar doğal bir süreç olsa da azalması durumunda dışarıdan yardım alınabilir. Zengin vitamin ve mineral içeriğine sahip boza ise bu konuda doğal mucizelerinden biri. Anne sütünü artırabilmesi sayesinde bebeğin daha iyi anne sütü ile beslenebilmesini sağlamasının yanı sıra mineral ve vitaminlerin de bebeğe kolaylıkla geçmesine imkan tanı. Bu sayede bebeğin kemik ve kas gelişimi için gerekli tüm faydaları da bünyesinde barındırır.
KANSERE KARŞI DOĞAL BİR KORUYUCU
Boza, içeriğindeki vitamin ve minerallerin yanı sıra yoğun miktarda antioksidan ile kansere karşı koruyucu bir görev üstleniyor. Hem çevresel hem de biyolojik etkenler, vücudumuzda biriken serbest radikaller nedeniyle kanser riskini artırsa da bu serbest radikallerle savaşmak için gerekli antioksidanları almak, kanserle savaşta en iyi adımlardan biri. Boza ise içeriğindeki yoğun antioksidan sayesinde oldukça koruyucu içeceklerden biri haline geliyor.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER
Boza, içeriğindeki asitler sayesinde midede veya bağırsaklarda oluşabilecek hazımsızlığa karşı doğal bir koruyucu olarak görev yapar. Boza içeriğindeki asit yapısının faydalı olması sayesinde, şişkinlik yaşayanlar için de doğal bir koruyucu oluyor. Böylece hazımsızlık yaşadığınız kış günlerinde bozayı beslenme listenize dahil edebilirsiniz.
KEMİK SAĞLIĞINI KORUR
Boza, zengin vitamin içeriği ile soğuk algınlığa karşı korurken aynı zamanda uzun vadede kemik sağlığını da güçlendirir. Çocukların kemik gelişimindeki olumlu etkilerinin yanı sıra yaşı ilerleyen ve kemik sağlığında sorunlar çıkan kadınlar için de en iyi desteklerden biri oluyor.
YÜKSEK ENERJİ KAYNAĞIDIR
Boza yüksek B vitamini içeriği sayesinde yorgunluğa karşı oldukça etkili bir savaşçıya dönüşüyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi veren boza, özellikle sporcular için de en iyi seçeneklerden biri. Hamile kadınlar ise bebek için gereken enerjinin yanı sıra doğumdan sonra bir an önce güç toplamak için bozayı tüketebilir.
CİLDİNİZİ VE SAÇLARINIZI KORUR
B12 vitamini, cilt ve saçlar için en önemli vitaminlerden biri. Boza ise içeriğinde yoğun olarak barındırdığı bu vitamin sayesinde saç ve cilt sağlığınızı korur. Kuru ciltlerin nemlenmesini, saç dökülmesinin azalmasını ve cildin yumuşamasını sağlayan boza, bakım sürecinde de en iyi destekçilerden biri oluyor.