Meğer tansiyon düşüklüğüne neden oluyormuş! Bu şekilde oturanlar dikkat...





"TEDAVİ YOLLARI"

Tansiyon düşüklüğünün tedavisinde altta yatan temel nedene göre ve durumun ciddiyetine göre farklı tedbirlerin alınabileceğini belirten Uzm. Dr. Bilici, şunları söyledi: "Öncelikle hastanın pozisyonu hemen sırtüstü yatar hale getirilip sonrasında ayaklar kalp hizasının üstüne kadar yükseltilmelidir. Bu şekilde hipotansiyona bağlı bayılma ve bilinç kaybı gibi durumların önüne geçilmiş olacaktır. Dehidrasyon (vücudun fazla su kaybetmesi) denilen durumda yeterli miktarda sıvı almak, tansiyonu yükseltmeye yardımcı olabilir. Bulantı-kusma veya ishal gibi durumlarda kaybedilen sıvılar yerine konmalıdır. Tansiyon düşük olan bazı kişilere fazla tuz içeren bir diyet önerilebilir çünkü tuz kan hacmini artırarak damarda bulunan suyu da tutarak tansiyonu yükseltebilir. Ancak bunu yaparken de yakın tansiyon takibi yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde aşırı tuz alımı hipertansif ataklara neden olabilmektedir. Hastanın tansiyon düşüklüğü tuz alımı, sıvı alımı ve pozisyon değişikliğine rağmen devam ederse damardan serum fizyolojik gibi sıvı yüklemesi yapılması gerekebilir."





"AĞIR YEMEKLERDEN UZAK DURULMALI"

Hastaların aniden ayağa kalkmak gibi pozisyon değişikliğine bağlı tansiyon düşmesine neden olan durumlara dikkat etmesi ve yavaş hareketler yapması gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Bilici, "Kompresyon çorapları giymek, kanın alt bacaklarda birikmesini önleyerek daha iyi dolaşımı sağlar ve bu da tansiyonu yükseltebilir. Ağır yemeklerden kaçınmak önerilir. Fazla yemek yemek de tansiyonu düşürebilir. Bu nedenle aşırı yemekten uzak durulmalıdır. Tansiyon düşüklüğü durumlarında kafein içeren yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi de tansiyonu yükseltmeye yardımcı olabilir. Bacak bacak üstüne atmamak da yapılacak önlemler arasındadır. Kişinin kullandığı ilaçlar da tansiyon düşüklüğüne yol açabilir. Bu nedenle bu ihtimali düşünüp doktoruna başvurarak ilaçlarının yeniden düzenlenmesini sağlayabilir" dedi.