Meğer tırnaklarımızı yanlış kesiyormuşuz! Bu hata enfeksiyon sebebi…

"Büyüdükçe, bu tırnağın ayak parmağınızın yanlarına batmasına ve deriyi delerek içeriye doğru büyümesine neden olabilir. Bunun yerine, onları düz bir şekilde kesmelisiniz."

"Bakın, eğer yuvarlak bir kenarla keserseniz, tırnak eğri yolu izleyecektir."

Dr. Joe, videoyla ilgili yaptığı açıklamada, "Batık tırnak oluşumunu önlemek için tırnakları düz bir şekilde kesmek çok önemlidir. Batık tırnak, yaygın ve ağrılı bir durumdur."

"Ayak tırnakları kavisli bir şekilde veya çok kısa kesildiğinde, kenarları çevredeki deriye doğru büyüyebilir, bu da iltihaplanmaya, enfeksiyona ve rahatsızlığa yol açabilir."

Bunun yerine şunu önerdi: "Düz bir şekilde keserek, tırnağın düzgün bir şekilde uzamasını sağlarsınız ve tırnağın deriye batma riskini azaltırsınız."