Meğer tırnaklarımızı yanlış kesiyormuşuz! Bu hata enfeksiyon sebebi…

Dr. Joe, tırnaklarınızı nasıl kestiğinize bağlı olarak cildinizi enfeksiyon riskine sokabileceğiniz konusunda uyarıyor.
Daha spesifik olarak, insanlara tırnaklarını tırnağın kıvrımını takip etmek yerine düz bir şekilde kesmeleri çağrısında bulundu.
Sosyal medya platformunda 1,9 milyon takipçisine konuşan uzman, bunun tırnak batmasına yol açabileceğini söyledi.
İddiasını kanıtlamak için animasyonlu bir video paylaştı.
Bu videoda şöyle denildi: "Bazı kişiler tırnaklarının batık olmasını önlemek için tırnaklarının kenarlarını kesiyorlar ama bu aslında tırnakların daha da kötüleşmesine neden olabiliyor."
"Bakın, eğer yuvarlak bir kenarla keserseniz, tırnak eğri yolu izleyecektir."
"Büyüdükçe, bu tırnağın ayak parmağınızın yanlarına batmasına ve deriyi delerek içeriye doğru büyümesine neden olabilir. Bunun yerine, onları düz bir şekilde kesmelisiniz."
Dr. Joe, videoyla ilgili yaptığı açıklamada, "Batık tırnak oluşumunu önlemek için tırnakları düz bir şekilde kesmek çok önemlidir. Batık tırnak, yaygın ve ağrılı bir durumdur."
"Ayak tırnakları kavisli bir şekilde veya çok kısa kesildiğinde, kenarları çevredeki deriye doğru büyüyebilir, bu da iltihaplanmaya, enfeksiyona ve rahatsızlığa yol açabilir."
Bunun yerine şunu önerdi: "Düz bir şekilde keserek, tırnağın düzgün bir şekilde uzamasını sağlarsınız ve tırnağın deriye batma riskini azaltırsınız."
"Ayrıca tırnakları çok kısa kesmekten kaçınmak ve pürüzsüzlüğünü korumak için keskin kenarları törpülemek de önemlidir, bu sayede batık tırnak olasılığını daha da azaltırsınız."
Bu tavsiye, ayak tırnaklarını keserken "tırnağın kenarlarını değil, düz bir şekilde kesilmesini" öneren NHS tarafından da destekleniyor.
Sağlık kuruluşları batık tırnağı "yaygın" ancak "ağrılı" bir durum olarak tanımlıyor.
Eğer ayak parmağınız kırmızı, ağrılı ve şiş ise ve tırnak parmağınızın içine doğru kıvrılmışsa büyük ihtimalle batıktır.
Batık tırnağın neden olduğu enfeksiyon, ayak parmağından iltihap sızmasına ve ateş basmasına veya titremenize neden olabilir.
Aşağıdaki durumlarda aile hekiminize görünmelisiniz:
Batık tırnak riskini en aza indirmek için NHS ayrıca şunları öneriyor: