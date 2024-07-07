Meğer yüzü böyle yıkamak kırışıklığa neden oluyormuş!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ferihan Bilgin, yaşın ilerlemesi ile birlikte hücrelerin yenilenmesinin azaldığını ve bu durumun da cildin koruyuculuğunu düştüğünü belirtti. Bilgin, ilerleyen yaşlarda; kuru, lekeli ve kırışık bir cilt görünümünden korunmak için önerilerde bulundu.

AA Giriş Tarihi: 07.07.2024 17:13 PAYLAŞ ABONE OL

Yaşın ilerlemesi ile birlikte kolajen ve elastin gibi esnekliği yardımcı elemanların üretimi azalıyor ve derinin nemlenme kapasitesi düşüyor. Bunun sonucunda ise kuru, ince yapılı, lekeli ve kırışık bir cilt görünümü meydana geliyor. Uzman doktor cildi, özellikle güneşten korumak hangi güneş koruyucuların kullanılması gerektiğini anlattı.

Olgun ciltlerin çok kuru olduğunu ve doğal yağ üretimini azalttığını belirten Bilgin, şu önerilerde bulundu: "Cildi daha fazla kurutmamak için yumuşak temizleyiciler kullanılmalı, makyaj yapılıyorsa makyaj, yağ bazlı temizleyicilerle çıkarılmalı. Banyo yaparken ve cildi temizlerken sıcak sudan kaçınılmalı, ılık su ile yıkanılmalı. Cilt günlük nemlendirilmeli. Özellikle yüz için günlük nemlendirici uygulanmalı, vücuda duştan/banyodan sonra, nemi korumak için nemlendiriciler kullanılmalı.