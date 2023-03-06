Meme Kanseri Belirtileri - Meme Kanserinin İlk Belirtileri Nelerdir, Nasıl Başlar ve Ağrısı Nereye Vurur?

Meme kanseri belirtileri arasında bazıları meme kanseri için ayırt edici özelliktedir. Meme kanseri ağrısı nerede hissedilir? Konusunda bilgi sahibi olmak bu yüzden önem arz eder. Pek çok kanser ile artık teknoloji sayesinde baş edebilmek mümkünse de meme kanseri ağrısı nereye vurur? Sorusunun yanıtını bilmek kişinin tedbir alabilmesi için bilinçlenmesine katkıda bulunacaktır. Peki ya alanında uzman kişilerin görüşlerine göre meme kanseri nasıl başlar?
Meme kanserinin oluşması sürecinde memenin içerisinde kanserleşmekte olan bir hücre bir tümör oluşturur. Süreç, bir uzmanın muayene esnasında durumu teşhis edecek hale gelmesine dek epey bir süre alıyor. Kadınların pek çoğu meme kanserini kendileri el ile kontrol yöntemiyle teşhis edebiliyorlar çünkü kitlenin boyutu ortalama olarak 1 cm kadar büyümüş vaziyette oluyor.
Günümüzde meme kanseri belirtilerinin kadınların kendi el yöntemi ile bulabilmelerindeki en temel sebep kanserli tümörüm memenin içinde hafif sert, düzensiz kenarlı, pürtüklü yüzeye sahip olması ve meme dokusu içerisinde oynatılamaması olarak gözükmektedir. Meme kanserinin başlıca belirtileri ise aşağıda sıralanmış olduğu şekildedir.
Meme kanserini tedavide birden fazla yöntem bulunmakta ve modern tıp da bu yöntemleri teknoloji ile birleştirerek kullanmaktadır. Meme kanserinden kurtulmak, meme kanserinin teşhisinin ne kadar erken yapıldığıyla büyük oranda ilgilidir. Erken evrede saptanmış bir meme kanseri hastasında 5 sene sağ kalma oranı diğer kanser türlerine göre yüzde 96 kadar yüksek bir rakamdır.
Meme kanseri tedavisinde öncelikle cerrahi yöntemler rol alır. Amaç, ameliyat ile tümörün tamamını vücuttan atmak ya da diğer organlara yayılmasını önlemektir. Meme kanseri tedavisinde uygulanan üç ameliyat sırasıyla
Olarak sıralanmaktadır.