Meme Kanseri Belirtileri - Meme Kanserinin İlk Belirtileri Nelerdir, Nasıl Başlar ve Ağrısı Nereye Vurur?

Meme kanseri belirtileri arasında bazıları meme kanseri için ayırt edici özelliktedir. Meme kanseri ağrısı nerede hissedilir? Konusunda bilgi sahibi olmak bu yüzden önem arz eder. Pek çok kanser ile artık teknoloji sayesinde baş edebilmek mümkünse de meme kanseri ağrısı nereye vurur? Sorusunun yanıtını bilmek kişinin tedbir alabilmesi için bilinçlenmesine katkıda bulunacaktır. Peki ya alanında uzman kişilerin görüşlerine göre meme kanseri nasıl başlar?

Meme Kanseri Belirtileri

Meme kanserinin oluşması sürecinde memenin içerisinde kanserleşmekte olan bir hücre bir tümör oluşturur. Süreç, bir uzmanın muayene esnasında durumu teşhis edecek hale gelmesine dek epey bir süre alıyor. Kadınların pek çoğu meme kanserini kendileri el ile kontrol yöntemiyle teşhis edebiliyorlar çünkü kitlenin boyutu ortalama olarak 1 cm kadar büyümüş vaziyette oluyor.

Günümüzde meme kanseri belirtilerinin kadınların kendi el yöntemi ile bulabilmelerindeki en temel sebep kanserli tümörüm memenin içinde hafif sert, düzensiz kenarlı, pürtüklü yüzeye sahip olması ve meme dokusu içerisinde oynatılamaması olarak gözükmektedir. Meme kanserinin başlıca belirtileri ise aşağıda sıralanmış olduğu şekildedir.

Memede el aracılığıyla hissedilebilen bir sertlik ya da kitle,

İki memenin arasında son zamanlarda ortaya çıkmış olan asimetri,

Meme başında ya da meme cildinde içe doğru çöküntü,

Memede kızarma, çatlama, egzama, yara, kabuklanma,

Meme cildi üzerinde portakal kabuğuna benzeyen bir görüntü,

Meme başında biçim veya yön farklılaşması,

Memede aykırı bir şişlik ya da boyut artması,

Regl zamanlarında memede fark edilebilecek olandan daha farklı bir ağrı tipi,

Meme ucundan akıntı; bilhassa pembe ve kırmızı renkte,

Koltuk altında şişlik, sertlik ya da herhangi bir kitle.

Meme Kanseri Risk Unsurları

Kadın olmak,

50 ve 70 yaş arasında menopoz sonrası dönemi geçiriyor olmak,

Daha önce doğum yapmamış olmak,

Birinci doğumunu 30 yaşının ardından yapmış olmak,

Hareketsiz bir yaşama sahip olmak,

Uzun süre boyunca hormon tedavisi almak,

Ailesinde meme kanserine yakalanmış kişilerin olması (akrabalık derecesine göre risk yükselir),

Şehir yaşamında olmak,

Sigara ve tütün mamullerini tüketmek

Şişmanlık

Daha önce meme kanserine yakalanmak

Erken regl olup geç yaşta menopoza girmek.

Meme Kanseri Tedavi Yöntemleri

Meme kanserini tedavide birden fazla yöntem bulunmakta ve modern tıp da bu yöntemleri teknoloji ile birleştirerek kullanmaktadır. Meme kanserinden kurtulmak, meme kanserinin teşhisinin ne kadar erken yapıldığıyla büyük oranda ilgilidir. Erken evrede saptanmış bir meme kanseri hastasında 5 sene sağ kalma oranı diğer kanser türlerine göre yüzde 96 kadar yüksek bir rakamdır.

Meme kanseri tedavisinde öncelikle cerrahi yöntemler rol alır. Amaç, ameliyat ile tümörün tamamını vücuttan atmak ya da diğer organlara yayılmasını önlemektir. Meme kanseri tedavisinde uygulanan üç ameliyat sırasıyla

Mastektomi

Cilt koruyucu mastektomi

Meme koruyucu ameliyat

Olarak sıralanmaktadır.