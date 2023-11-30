Meme kanserine karşı en iyi önlem: "Yılda bir defa..."

Meme kanserinin; en sık görülen kanser türü olduğunu aktaran Dr. Yersal, "Hastalığın tedavisinin uzun dönem sonuçları da hastalığın evresiyle oldukça ilişkilidir. Her ne kadar güncel tedaviler çıkmış olsa da meme kanserinin erken teşhisi tedaviyi yönlendirmede oldukça önemlidir." dedi. Meme kanserinin belirtilerine değinen Yersal, şunları söyledi:



"Bu belirtiler arasında en sık görülen; memede ağrısız, sert ve düzensiz sınırlı bir kitlenin olmasıdır. Bu kitlenin ağrılı olması ise bunun bir kanser olmadığı anlamına gelmez. Aslında memedeki her türlü kitlenin ciddiye alınması ve tetkik edilmesi gerekir. Bunun dışında; meme başının çekilmesi, meme başında akıntı, koltuk altında ele kitle gelmesi, meme cildindeki kızarıklıklar gibi bulgular yine meme kanserinin belirtisi olabilir. Ancak bunlar genellikle hastalığın daha ileriki dönemlerinde görülen bulgulardır."





"TEDAVİDE FARKLI YÖNTEMLER BİR ARADA KULLANILIR"

Onkolog Doç. Dr. Özlem Yersal, meme kanserini erken teşhis etmek için tarama programlarına dahil olmanın önemine dikkat çekerek, "Ekstra risk faktörü bulunmayan kadınlarda 40 yaşından sonra yıllık mamografi ile tarama öneririz. Mamografi ile tarama erken teşhis için oldukça önemli ve erken teşhiste bu hastalıkta tamamen iyileştirebilmek için önemli adımlardan bir tanesi" şeklinde konuştu.

Meme kanseri tedavisinde pek çok yöntemin bir arada kullanıldığını; kişinin özelliklerine, meme kanserinin evresine, meme kanserinin biyolojik alt tipine göre farklı tedavilerin bir arada kullanıldığını belirten Dr. Yersal, "Tedavide; cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, akıllı ilaçlar ve hormonal tedaviler var" diye konuştu. Tedavi yöntemlerinin tümünün her hastada birlikte kullanılmadığını ifade eden Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Yersal, "Örneğin hastanın çok erken evrede ve biyolojik özellikleri iyi bir tümörü varsa kemoterapi almadan bile hastalığın tedavisi mümkün. Bunun yanında cerrahi, radyoterapi, hormonal terapi ve diğer seçenekler için de hasta değerlendirilir. Burada en önemli şey; hastalığın erken evrede teşhis edilmesidir. Bunun için mamografik takiplerimizi ihmal etmeyelim."