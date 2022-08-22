Meme kanserini önleyen tek meyve! Tüm hastalıkları başınızdan defediyor…

Antioksidan açısından zengin olan bu meyve, kalorisi çok düşük ve lif oranı yüksek olduğu için tok hissetmenizi sağlar, diyetinize yardımcı olur. O zaman gelir birlikte bu meyvenin faydalarına bir bakalım.
ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİN
Serbest radikaller, vücudunuzun metabolizması sırasında oluşan reaktif moleküllerdir. Hastalığa yol açabilecek oksidatif stresi teşvik edebilirler. Papayalarda bulunan karotenoidler de dahil olmak üzere antioksidanlar, serbest radikalleri nötralize eder. Araştırmalar, fermente edilmiş papayanın yaşlı erişkinlerde ve prediyabet, hafif hipotiroidizm ve karaciğer hastalığı olan kişilerde oksidatif stresi azaltabileceğini belirtiyor.
ANTİKANSEROJEN ÖZELLİĞE SAHİPTİR
Araştırmalar, papayadaki likopenin kanser riskini azaltabileceğini gösteriyor. Bilinen antioksidan özelliklere sahip 14 meyve ve sebze arasında sadece papaya meme kanseri hücrelerinde antikanser özelliğini aktivite göstermiştir.
KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Araştırmalar, likopen ve C vitamini açısından zengin meyvelerin kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.Papayadaki antioksidanlar kalbinizi önemli derecede korur ve "iyi" HDL kolesterolün, koruyucu etkilerini artırır.
SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR
Papayadaki papain enzimi, proteinin sindirimini kolaylaştırabilir. Tropik bölgelerdeki insanlar, papayayı kabızlık ve irritabl bağırsak sendromunun, diğer semptomları için bir çare olarak görürler. Yapılan bir çalışmada, 40 gün boyunca papaya yiyen kişilerde kişilerde kabızlık ve şişkinlikte önemli bir iyileşme görüldü.
CİLT HASARINA KARŞI KORUR
Papaya, vücudunuzu sağlıklı tutmanın yanı sıra cildinizin daha canlı ve genç görünmesine de yardımcı olur. Aynı zamanda papayadaki C vitamini ve likopen cildinizi korur ve bu yaşlanma belirtilerini azaltmaya büyük oranda yardımcı olur.