Menenjit Aşısı Ne Zaman Yapılır? Bebeklerde Menenjit Aşısı Hangi Aylarda Yapılır, Kaç Doz Olur?

Bebeklerde menenjit aşısı ne zaman yapılır sorusu, bebeği olan anne babaların yaptığı bir araştırmadır. Menenjit aşısı, çocuğun bu hastalığa yakalanmaması için önemli bir aşı türüdür. Peki, menenjit aşısı hangi aylarda yapılır? Menenjit aşısı kaç yaşına kadar korur sorusu da konu ile ilgili bilinmesi gereken ayrıntılardan biridir. Menenjit aşısı kaç doz olur sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Bebeklerde Menenjit Aşısı Ne Zaman Yapılır?

Bebeklik döneminde bebeklere belli bir aşı takvimi takip edilerek aşı yapılır. Bu aşılardan biri de menenjit aşısıdır. Bebeklere uygulanan menenjit aşısı için ideal dönem bebeğin 2. ayıdır. Daha geç dönemlerde de bu aşı yaptırılsa da en ideal aşı dönemi için 2. aydan itibaren menenjit aşısına başlanmalıdır.

Menenjit aşısının kaç doz uygulanacağı da merak edilen konulardan biridir. Söz konusu aşı, meningokok bakterisine karşı geliştirilmiştir. Bebeğin 2 aylık olması ile başlanan bu aşı süreci 4. ayda yapılacak olan 2. doz ve 12. ayda yapılacak olan 3. dozla devam eder. Yani menenjit aşısı 3 doz şeklinde uygulanır.

Menenjit Aşısı Kaç Yaşına Kadar Korur?

Menenjit aşısının kaç yaşına kadar koruduğu da ebeveyn tarafından merak edilen bir konudur. Menenjit aşısının % 95-100 arası koruyuculuğu vardır. Aşılamanın tam doz şeklinde yapılmasını müteakip de kişi ömür boyu bu hastalığa karşı bağışıklık kazanır. Bu nedenle bebeklik ve çocukluk döneminde tüm aşıların tamamlanması çok önemlidir.