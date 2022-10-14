Menopoz dönemi göz sağlığını riske atıyor! Eğer kırmızılık varsa…

Bir uzman, menopozun neden olduğu hormonal değişikliklerin "ağrılı" bir göz rahatsızlığına neden olabileceği konusunda uyardı. Specsavers'ın klinik hizmetler direktörü Giles Edmonds'a göre , menopozdaki kadınlar kuru göz yaşayabilir."Hormonlarımız gözyaşı üretimini kontrol ediyor ve menopozdaki kadınların göz kuruluğu semptomları yaşaması yaygın bir durum. Östrojen seviyelerindeki düşüş, cildin daha ince ve daha az elastik olmasına neden olabilir. Mukus zarları da kurur ve gözyaşı bezleri daha az sıvı üretir, yani gözler kuruyabilir.

Bu, onları iltihaplı hissetmelerine ve gözlerinin kırmızı görünmelerine neden olabilir ve tedavi edilmezse enfeksiyona veya ciddi rahatsızlık ve ağrıya neden olabilir."Semptomları hafifletmek için yapabileceğiniz birkaç şey var, ancak bunlar yardımcı olmazsa, size en uygun tedaviyi önerebilmeleri için bunu doktorunuzla mutlaka görüşmelisiniz.