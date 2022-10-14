Menopoz dönemi göz sağlığını riske atıyor! Eğer kırmızılık varsa…

Bir uzman, menopozun neden olduğu hormonal değişikliklerin "ağrılı" bir göz rahatsızlığına neden olabileceği konusunda uyardı. Specsavers'ın klinik hizmetler direktörü Giles Edmonds'a göre , menopozdaki kadınlar kuru göz yaşayabilir."Hormonlarımız gözyaşı üretimini kontrol ediyor ve menopozdaki kadınların göz kuruluğu semptomları yaşaması yaygın bir durum. Östrojen seviyelerindeki düşüş, cildin daha ince ve daha az elastik olmasına neden olabilir. Mukus zarları da kurur ve gözyaşı bezleri daha az sıvı üretir, yani gözler kuruyabilir.
Bu, onları iltihaplı hissetmelerine ve gözlerinin kırmızı görünmelerine neden olabilir ve tedavi edilmezse enfeksiyona veya ciddi rahatsızlık ve ağrıya neden olabilir."Semptomları hafifletmek için yapabileceğiniz birkaç şey var, ancak bunlar yardımcı olmazsa, size en uygun tedaviyi önerebilmeleri için bunu doktorunuzla mutlaka görüşmelisiniz.
KURU GÖZLER NASIL TEDAVİ EDER
BOL BOL SU İÇİN
Özellikle içeride mahsur kaldığınızda, hava özellikle sıcakken veya klimanız varsa, su şişenizi dolu tutmak iyi bir genel sağlık tavsiyesidir, çünkü iyi nemlendirme göz kuruluğunu önlemeye yardımcı olabilir.
GÖZLERİNİZİ DİNLENDİR
Ekran süresinin de göz kuruluğu üzerinde etkisi olabilir, bu nedenle 20:20:20 kuralını uygulayın: 20 dakikada bir ekranınızdan yukarı bakın ve en az 20 saniye boyunca 20 fit uzaktaki bir şeye bakın. Mesafeye bakmak, gözlerinizin odaklanma kaslarını gevşetmeye yardımcı olur ve bu da göz yorgunluğunu azaltır.
İYİ BESLENİN
Hepimiz havucun gözlerimiz için iyi olduğunu duyduk ve bunda bazı gerçekler var. Çünkü havuç, gözlerimiz için gerekli bir vitamin olan A vitamini yapmamıza yardımcı olan beta-karoten içerir. Koyu yeşil yapraklar da dahil olmak üzere çok çeşitli meyve ve sebzelerin yanı sıra sağlığınız için iyi olan ve göz sağlığını da destekleyebilecek yağlı balıkları yediğimizden emin olmamız da önemlidir.
GÖZ MASKESİ UYGULAYIN
Kapalı göz kapaklarında ısıtılmış bir maske kullanmak, gözyaşlarına yağ sağlayan tıkanmış yağ bezlerini yumuşatmaya ve gevşetmeye yardımcı olabilir. Bunu 10 dakika boyunca günde iki kez deneyin ve ardından yağ akışına yardımcı olmak için göz kapaklarına temiz parmaklarla hafifçe masaj yapın.