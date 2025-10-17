Menopoz sürecinde bunlara dikkat! Uzmanlar uyardı: "Kemik erimesi ve unutkanlığın başlıca nedeni..."

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hediye Dağdeviren, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü dolayısıyla menopoz konusunda açıklamalarda bulundu.

DHA Giriş Tarihi: 17.10.2025 15:57 PAYLAŞ ABONE OL

Menopozun, yalnızca fiziksel değil, duygusal bir süreç olduğuna da dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hediye Dağdeviren, "Hormonlardaki azalma, bazı kadınlarda kaygı, unutkanlık, sinirlilik ve uyku düzensizliklerine neden olabilir. Bu nedenle psikolojik destek, meditasyon, nefes egzersizleri ve sosyal etkileşimin menopoz döneminde çok önemlidir. Bu süreçte düzenli kontroller, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve psikolojik destek sayesinde kadınlar hem bedensel hem zihinsel olarak güçlenebiliyor" dedi.

Menopozun bir hastalık değil, kadınların yaşamında doğal bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dağdeviren, "Menopoz bir hastalık değil, kadının biyolojik olarak yeni bir dengeye geçiş sürecidir. Menopoz, kadınların yaklaşık üçte ikisinde belirgin şikâyetlere neden olurken, bazı kadınlarda neredeyse fark edilmeden geçebilir" diye konuştu.