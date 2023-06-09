Mercimek Gaz Yapar Mı? Yetişkinlerde, Bebeklerde ve Emziren Annelerde Kırmızı ve Yeşil Mercimek Gaz Yapar Mı?

Mercimek, çorba ya da yemek şeklinde tüketilen besinlerden biridir. Mercimek gaz yapar mı konusu ise birçok kişinin merak ettiği bir sorudur. Bebekler anne sütü ile mercimekteki besinleri alır. Peki, mercimek bebeğe gaz yapar mı? Emziren anne için de aynı durum merak edilir. Mercimek emziren anneye gaz yapar mı? Yetişkinlerde kırmızı ve yeşil mercimek gaz yapar mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Mercimek Gaz Yapar Mı?

Mercimek, içeriğinde bol miktarda fosfor bulunduran bir besin kaynağıdır. Söz konusu besinin içeriğinde bulunan fosfor, tüketen kişide gaz oluşumuna neden olur. Mercimeğin faydalı etkisi ve içeriğinde bulunan zengin mineraller nedeniyle düzenli olarak tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilir. Fakat söz konusu besinin gaz yapıcı özelliği, mercimek tüketimi konusunda tereddüt etmenize neden olabilir.

Mercimeğin yoğun şekilde gaz yapmasının nedeni, içeriğinde bulunan fosfor ve zengin liflerdir. Kırmızı mercimek, sar ve yeşil mercimeğe nazaran daha fazla gaz yapar. En sağlıklı bakliyatlar arasında sayılan mercimek, potasyum ve karbonhidrat açısından da çok zengindir. Mercimek gaz yapmasının yanı sıra midede şişkinlik hissi de uyandırır. Gece boyunca limonlu ya da sirkeli suda bekletilen mercimeğin fitik asit oranı düşürülebilir. Bu da mercimeğin daha az şişlik yaratmasına ve daha az gaz yapmasına neden olacaktır. Mercimeğin pişirilmeden önce bol suda yıkanması da söz konusu besinin gaz yapıcı etkisini azaltır.

Mercimek Emziren Anneye Gaz Yapar Mı?

Emziren annelerin beslenmeye ayrıca dikkat etmesi gerekir. Emziren annelerden salgılanan süt, annenin aldığı besinleri bebeğe taşır. Mercimek tüketiminde de bu durum dikkate alınmalıdır. Özellikle doğumdan sonraki ilk aylarda mercimek tüketmek, bebekte gaz sorununa neden olur. Her ne kadar mercimeğin anne sütünü artıran özelliği olsa da gaz sorununu her zaman göz önünde bulundurmanız gerekir.