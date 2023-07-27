Metakarpal Kemikler Kaç Tane? Metakarpal Kemikler Nerede Yer Alır ve Ne İşe Yarar?

Metakarpal kemikler kaç tane sorusunun cevabından önce bu kemikler hakkında bilgi sahibi olmalısınız. İskelet sistemimizde birçok kemik olduğu gibi bir de işin içine bunların Latince isimleri girince işler biraz karışabilmektedir. Bu yüzden de metekarpal kemikler nerede yer alır karıştırabilirsiniz. Doğru sonuçlar için haberimizi okumaya devam ederek metakarpal kemikler kaç tane bulabilirsiniz.

Metakarpal Kemikler Kaç Tane?

Normal bir insan iskeletinin el kısmında her parmakta bir tane olmak üzere, bir elde 5 tane metakarpal kemik bulunmaktadır. Bu kemikler avucun iç tarafının ön tarafa baktığı durumlarda, dış taraftan içe doğru birden beşe kadar numaralandırılmaktadırlar. Metakarpal kemikler elimizde, bilekte olan kemiklerin parmağa doğru uzanan kısımlarından parmak kemiklerine eklenmiş durumdadırlar. Bu kemikler için en fazla meydana gelen sorun boksör kırığı olarak da bilinen bir kırık türüdür. Boksör kırığı, serçe parmak ile metakarpal kemiğin ekleminde yani birbirine bağlı olduğu yerde oluşur. Bu kırık herhangi bir yumruk atma sırasında oluşabilmektedir. Metakarpal kemikte oluşabilecek kırıklara göre boksör kırığına daha fazla rastlanır. Bu durumun ilk belirtileri ise ağrı, kızarıklık, yanma ve şişmedir. El filminin çekilmesi ile de kesin tanı konulmaktadır. Bazı durumlarda, mesela kemiklerin birden çok yerden kırılmış olması gibi, ameliyat gerektirebilir. Böyle bir durum meydana gelmediyse eğer elin alçıya alınmasıyla birlikte ortalama bir buçuk ay içinde kırıklar iyileşir. İyileşmenin devamı içinde fizik tedavi önerileri.

Metakarpal Kemikler Ne İşe Yarar?

Metakarpal kemikler tarak kemikleri olarak da bilinmektedir. İnsan iskeletinde el bölgesinde bulunan parmak kemikleri ile karpal kemikler arasında yer almaktadır. Bu kemikler ayaklarda bulunan metatarsal kemiklere benzemektedir. Metakarpallar, distal karpal kemiklerde başlayıp periferik metakarpallar, başparmak ve serçe parmağındakiler, palmar oluğun kenarını oluşturup içbükeyliğini derinleştirmektedirler. Endeks metakarpal, orta parmağınki, en sıkı sabitlenmiş bir metakarpal kemik olup başparmak metakarpal kemiği trapeziumla eklemidir. Böylelikle diğer metakarpallardan bağımsız bir şekilde hareket edebilmesini sağlamaktadır. Ortam metakarpal kemikler iç içe kilitlenmiş olan kemikler ile karpal kemiklere sıkı sıkıya bağlıdır. Yüzük parmağı metakarpal kemiği bundan biraz daha hareketli olup beşinci metakarpal ise yarı bağımsız durumdadır. Her metakarpal kemik bir şaft ile distal uçtaki kafa, yani parmaklara yakın, ve proksimal karpal uçtaki taban, yani bileğe yakın, olmak üzere iki koldan neden oluşur.