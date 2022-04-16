Mevsim geçişlerinde gribe meydan okuyor! Mucize karışımdan bir bardak içmek yeterli...

Başta tropik iklimlerde yaygın olarak yetişen zencefil, taze olarak tüketilebildiği gibi kurutulmuş veya toz halde de bulunuyor. Çok şifalı olmasına karşın keskin tadı nedeniyle başta alışması zor olabilir ancak nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara adeta savaş açıyor. İşte zencefilli hastalıksavar içecekler hakkında her şey…

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde giderek yaygınlaşan zencefilli içecek, bağışıklığı güçlendirirken kan şekeri ve insülin seviyesini dengeler. Sağlığına dikkat edenlerin vazgeçilmezi haline gelen bu içecek ülkemizde de adından yavaş yavaş bahsettirmeye başladı.





ZENCEFİLLİ HASTALIKSAVAR İÇECEK TARİFİ

Marketten hazır almak yerine evde kolaylıkla yapabileceğiniz bu içecek için gerekli malzemeler şöyle;

Taze zencefil (kestane boyutunda soyulmuş 1 adet yeterli)

Yarım limonun suyu

Yarım çay bardağı içme suyu

Yapımı;

Tüm malzemeleri blendera koyun. 1 dakika boyunca çalıştırıp zencefilin bütün özünün çıkmasına izin verin. Küçük bir bardağa süzerek dökün. Tek seferde hepsini içmeye özen gösterin. Çünkü zencefil acı bir tada sahiptir ve yavaş tüketilmesi zor olabilir.

Gün aşırı içebileceğiniz bu tarifi tüketmeden önce kronik bir hastalığınız varsa hekiminize danışmanız daha doğru olacaktır.

ZENCEFİLLİ İÇECEK TÜKETMENİN YARARLARI

Yüksek tansiyonla savaşır, kalp hastalıklarının önüne geçer.

Mide bulantısı ve hazımsızlığı giderir.

Antioksidan özelliği sayesinde vücudu toksinlerden ve iltihaplardan arındırır.

Kas ve kemik ağrılarının azalmasına yardımcı olur, adet sancıları için de etkilidir.

Doğal ağrı kesici özelliği bulunur, aynı zamanda ödem attırır.

Yüksek tansiyonu engellemeye yardımcıdır. Aynı zamanda astım, çeşitli alerjiler ve kolit gibi rahatsızlıklarla savaşır.