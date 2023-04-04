Mide yanmasını bitiren besin! Günde 1 adet yetiyor...

Mide ekşimesi, midenizdeki asidin yemek borusuna geri gelmesidir. Bu, göğsünüzde "yanma" hissine neden olur. Mide ekşimesine asit reflü de denir.

Aşağıdakiler dahil olmak üzere mide yanmasına neden olabilecek yiyecek ve içeceklerden kaçının:

Mide ekşimesine neden olan şey her insan için farklıdır. Mide ekşimesine neden olan belirli gıda tetikleyicileri üzerine araştırma sınırlıdır. Neyi ne zaman yediğinizi takip etmeye çalışın, böylece tetikleyicilerinizin ne olduğunu bilirsiniz.

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