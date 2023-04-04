Mide yanmasını bitiren besin! Günde 1 adet yetiyor...

Mide ekşimesi, midenizdeki asidin yemek borusuna geri gelmesidir. Bu, göğsünüzde "yanma" hissine neden olur. Mide ekşimesine asit reflü de denir.
Mide yanmasını nasıl yönetebilirim?
Aşağıdakiler dahil olmak üzere mide yanmasına neden olabilecek yiyecek ve içeceklerden kaçının:
Mide ekşimesine neden olan şey her insan için farklıdır. Mide ekşimesine neden olan belirli gıda tetikleyicileri üzerine araştırma sınırlıdır. Neyi ne zaman yediğinizi takip etmeye çalışın, böylece tetikleyicilerinizin ne olduğunu bilirsiniz.
Nasıl Beslenmeliyiz?
Ne İyi Gelir?
Yüksek lifli gıdalar
Lifli yiyecekler kendinizi tok hissetmenizi sağlar, böylece mide ekşimesine katkıda bulunabilecek aşırı yemek yeme olasılığınız azalır. Bu nedenle, bu yiyeceklerden sağlıklı lif alın:
Alkali gıdalar
Yiyecekler, pH ölçeği (asit seviyelerinin bir göstergesi) boyunca bir yere düşer. Düşük pH'a sahip olanlar asidiktir ve reflüye neden olma olasılığı daha yüksektir. Daha yüksek pH'a sahip olanlar alkalidir ve güçlü mide asidini dengelemeye yardımcı olabilir. Alkali gıdalar şunları içerir: