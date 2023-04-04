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Mide yanmasını bitiren besin! Günde 1 adet yetiyor...

Mide yanması, günlük hayat kalitesini düşüren, tedavi edilmediğinde daha büyük rahatsızlıklara neden olan önemli bir rahatsızlıktır. Midede geliştiği için tüketilen gıdalar doğrudan etki eder. Bu nedenle kaçınılması gereken ve iyi gelen besinleri Diyetisyen Pınar Demirkaya anlattı.

Giriş Tarihi: 04.04.2023 16:28
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Mide yanmasını bitiren besin! Günde 1 adet yetiyor...

Mide ekşimesi, midenizdeki asidin yemek borusuna geri gelmesidir. Bu, göğsünüzde "yanma" hissine neden olur. Mide ekşimesine asit reflü de denir.

Mide yanmasını nasıl yönetebilirim?

Aşağıdakiler dahil olmak üzere mide yanmasına neden olabilecek yiyecek ve içeceklerden kaçının:

  • Derin yağda kızartılmış yiyecekler, yüksek yağlı tatlılar ve atıştırmalıklar ve yüksek yağlı et ve süt ürünleri gibi daha yüksek yağlı yiyecekler
  • Turunçgiller (limon, misket limonu, portakal, greyfurt) gibi asitli gıdalar ve domates ürünleri (sos, çorba, salça vb.)
  • Baharatlar, özellikle kırmızı biber, kırmızı biber ve karabiber
  • Nane
  • Çikolata
  • Sarımsak ve soğan
  • Gazlı içecekler
  • Kahve, çay, enerji içecekleri ve kafeinli içecekler

Mide ekşimesine neden olan şey her insan için farklıdır. Mide ekşimesine neden olan belirli gıda tetikleyicileri üzerine araştırma sınırlıdır. Neyi ne zaman yediğinizi takip etmeye çalışın, böylece tetikleyicilerinizin ne olduğunu bilirsiniz.

Nasıl Beslenmeliyiz?

  • Daha küçük öğünler yiyin
  • Yemekten sonra 2-3 saat uzanmaktan kaçının.

Ne İyi Gelir?

Yüksek lifli gıdalar

Lifli yiyecekler kendinizi tok hissetmenizi sağlar, böylece mide ekşimesine katkıda bulunabilecek aşırı yemek yeme olasılığınız azalır. Bu nedenle, bu yiyeceklerden sağlıklı lif alın:

  • Yulaf ezmesi, kuskus ve kahverengi pirinç gibi tam tahıllar.
  • Tatlı patates, havuç ve pancar gibi kök sebzeler.
  • Kuşkonmaz, brokoli ve yeşil fasulye gibi yeşil sebzeler.

Alkali gıdalar

Yiyecekler, pH ölçeği (asit seviyelerinin bir göstergesi) boyunca bir yere düşer. Düşük pH'a sahip olanlar asidiktir ve reflüye neden olma olasılığı daha yüksektir. Daha yüksek pH'a sahip olanlar alkalidir ve güçlü mide asidini dengelemeye yardımcı olabilir. Alkali gıdalar şunları içerir:

  • Muz
  • Kavun
  • Karnabahar
  • Rezene
  • Fındık
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