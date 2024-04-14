Midenin şifası o bitki! Ne reflü kalacak ne ülser...

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut ile mide yaralarının altında yatan nedenleri konuştuk. Prof. Dr. Korkut, mide yaralarına iyi gelebilecek bitkisel önerilerde de bulundu.



Mide veya ince bağırsağın üst kısmı (duodenumun) çeperini korumakla görevli mukozanın etkisini kaybetmesi sonucunda mide asidi tarafından oluşan yaralara mide yarası ya da ülseri denildiğini söyleyen Prof. Dr. Korkut, "Mide yaralarının oluşmasının başlıca nedenleri arasında "helicobakter pylori" adlı bir mikrop yer alır. Bunun dışında düzenli kullanılan aspirin, antiromatizmal ilaçlar, ağrı kesicilerin alınması da mide yarası oluşmasında önemli etkendirler. Diğer muhtemel nedenler arasında genetik yatkınlık (cinsiyet), stres, kortizon türü ilaçlar, alkol, sigara, kahve alışkanlığı, çevre kirliliği sayılabilir" dedi.





SAĞLIKLI BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

Mide yaralarının sıklıkla yemeklerden sonra oluşan karnın üst kısmında kemirme ve yanma şeklinde ağrı ile belirti verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Korkut, şunlara dikkat çekti: "Mide ülserinin tedavisinde kullanılan temel yöntemlerden biri, asit salgısını azaltan ilaçlardır. Bu ilaçlar, mide asidinin düzeyini kontrol altına alarak, ülserin iyileşmesine yardımcı olurlar."

Prof. Dr. Korkut, sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmenin ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmanın da mide ülserinin iyileşmesine yardımcı olabileceğinin altını çizdi.







BİTKİLERLE TEDAVİ

Prof. Dr. Korkut, "Toplumda yaygın görülen mide hastalıklarının giderilmesinde tedaviye yardımcı olarak kabul edilen bitkisel formüllerin de yeri vardır" diyerek, şunları söyledi: "Bitkiler asırlardır tedavi amaçlı kullanılır. Bitkiler hem sağlığın korunması hem de tedavi edilmesini hedefleyen bir tamamlayıcı tıp uygulamasıdır. Mide ve ince bağırsağın üst kısmı (duodenum) yaralarını iyileştirmek ya da sık rastlanan bazı mide yakınmalarını geçirmek için ilaç tedavisine ilave olarak faydalı olduğu bilinen farklı bitkisel öneriler mevcuttur."







KUDRET NARI, ZEYTİNYAĞI, SARI KANTARON

Prof. Dr. Korkut, mide yaralarına iyi gelebilecek şu bitkileri önerdi:

KURDET NARI: Mide ve bağırsak hastalıklarında akla ilk gelen besinlerden biri kudret narıdır. Zeytinyağında bekletilerek ya da balla tüketilen kudret narı hazımsızlık, gastrit, reflü, mide yanması, mide ekşimesi, ülser tedavisinde tedavi desteği sağlayan en önemli bitkilerden biridir.

Mide ve bağırsak hastalıklarında akla ilk gelen besinlerden biri kudret narıdır. Zeytinyağında bekletilerek ya da balla tüketilen kudret narı hazımsızlık, gastrit, reflü, mide yanması, mide ekşimesi, ülser tedavisinde tedavi desteği sağlayan en önemli bitkilerden biridir. ZEYTİNYAĞI: Şifa kaynağı olarak gösterilen zeytinyağının mide astarının koruyucu tabakasını güçlendiren polifenoller ve antioksidanlar içerdiği bulunmuştur. Bu, mide astarının koruyucu bariyerini güçlendirerek mide ülserlerinin oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

Şifa kaynağı olarak gösterilen zeytinyağının mide astarının koruyucu tabakasını güçlendiren polifenoller ve antioksidanlar içerdiği bulunmuştur. Bu, mide astarının koruyucu bariyerini güçlendirerek mide ülserlerinin oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. SARI KANTARON: Kantaron yağı mide ülseri ve şişkinlik problemlerinde kullanımına sıklıkla rastlanmaktadır. Sarı kantaron yağı midenin içerisinde bariyer oluşturarak mide asidinin etkilerini hafifletir ve hazmı kolaylaştırır.

Kantaron yağı mide ülseri ve şişkinlik problemlerinde kullanımına sıklıkla rastlanmaktadır. Sarı kantaron yağı midenin içerisinde bariyer oluşturarak mide asidinin etkilerini hafifletir ve hazmı kolaylaştırır. BİTKİ ÇAYLARI: Mide ağrısında papatya, zencefil, nane ve ıhlamur gibi bitkisel çayların rahatlatıcı etkisi bilinmektedir. Papatya çayı, mide-bağırsak sistemi spazmları, gaz, hazımsızlık, şişkinlik sıkıntılarında da etkilidir.

Mide ağrısında papatya, zencefil, nane ve ıhlamur gibi bitkisel çayların rahatlatıcı etkisi bilinmektedir. Papatya çayı, mide-bağırsak sistemi spazmları, gaz, hazımsızlık, şişkinlik sıkıntılarında da etkilidir. BAZI BAHARATLAR: Kekik, kimyon, kişniş, tarhun, kakule, rezene, zencefil, zerdeçal, tarçın yemeklerimize tat katmanın yanı sıra hazmı kolaylaştırır, gaz giderici özelliğe sahiptirler.

Prof. Dr. Korkut, bitkisel ürünlerin etkinliklerinin bilimsel olarak kanıta dayandırıldığını belirterek, "Ancak riskli durumlar görülebilir. Bitkiler besin ve ilaçlarla etkileşime girerek risk oluşturabilir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bitkisel takviyeler almadan mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir" dedi.