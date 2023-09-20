Mideniz yandığı an ağzınıza bir adet atın! Meğer şifası ondaymış: Ne yanmadan eser kalacak ne de ağrıdan…

Genellikle sindirim sisteminde bulunan mide asidi, daha yukarılara çıkmaması üzerinde bir sisteme sahiptir. Fakat bazen yemek borusuna yükselebilen bu asit; tahriş, mide yanması veya rahatsız eden farklı belirtilere neden olabilir. Peki bu yanmadan kurtulmak için ne yapılmalı? İşte o doğal seçenekler…
Tüm bu çareleri denemeden önce olası bir tahriş, alerjen veya yan etki riskine karşı mutlaka doktorunuza danışın.
KARBONAT
Karbonat, mide asidini nötralize ederek midede yanma hissini hafifletebilir. Bunun için 1 çay kaşığı karbonatı bir bardak suda eritip yavaş yavaş içmeniz aradığınız çare olabilir. Fakat kabartma tozunu kullanım sıklığının yoğun olmaması gerekiyor. Yalnızca arada bir kullanabilirsiniz.
MEYAN KÖKÜ
Meyan kökü, mide yanmasını hafifletebilecek çarelereden biri. 2017 yılında bir araştırma, meyan kökü içeren bitkisel formüllerin, mide ağrısını, yanmasını etkili bir şekilde ortadan kaldırabildiğini gösterdi. Fakat bu noktada; tüketim miktarı önem taşıyor. Yoğun meyan kökü tüketimi, tansiyonu yükseltebilir, potasyum seviyelerini düşürebilir veya bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.
SAKIZ ÇİĞNEMEK
Sakız çiğnemek, tükürük üretimini uyararak yemek borusundaki asidin seyrelmesine ve temizlenmesine yardımcı olur. 2005 yılında yapılan bir araştırmaya göre; yemeklerden sonra yarım sat boyunca şeker sakız çiğnemenin de mide yanmasını azaltabilir. Fakat kanıtların yalnızca 31 kişiyi içermesi sebebiyle çok güçlü bir veri olmadığı da unutulmamalı.
ZENCEFİL
Zencefil Asya'nın binlerce yıllık tarifleri arasında bulunan ve orada da doğal bir şifa kaynağı olarak görülen önemli bir bitki. Ayrıca mide bulantısına da iyi gelen bu baharat, aynı zamanda mide yanmasına da iyi gelebilir. Fakat burada da kullanılan doz önem taşıyor. Bu nedenle dikkatli tüketmek önemli.
MİDE YANMASI NASIL ÖNLENİR?
Yatmadan önce yemek yemeyin. Uykudan en 2 ila 3 saat öncesinde yemek yemeyi bırakırsanız, mide yanma riski azalacaktır.
Bazı yiyecekler mide yanması riskini artırabilir. Örneğin;