Mideniz yandığı an ağzınıza bir adet atın! Meğer şifası ondaymış: Ne yanmadan eser kalacak ne de ağrıdan…

Genellikle sindirim sisteminde bulunan mide asidi, daha yukarılara çıkmaması üzerinde bir sisteme sahiptir. Fakat bazen yemek borusuna yükselebilen bu asit; tahriş, mide yanması veya rahatsız eden farklı belirtilere neden olabilir. Peki bu yanmadan kurtulmak için ne yapılmalı? İşte o doğal seçenekler…

Tüm bu çareleri denemeden önce olası bir tahriş, alerjen veya yan etki riskine karşı mutlaka doktorunuza danışın.