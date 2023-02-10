Morbidite Nedir? Tıp Dilinde Morbidite Oranı ve Hızı Ne Demek?

Morbidite, hasta olma durumunu ifade eden bir tıp terimi olarak karşımıza çıkar. Genellikle morbidite oranı ve hızı şeklinde istatiksel olarak kullanılan bu terim genellikle mortalite terimi ile karıştırılır. Bu nedenle morbidite ve mortalite arasındaki fark iyi bir şekilde bilinmelidir. Bunun bilinmesi için "Morbidite nedir? Morbidite oranı ve hızı nedir?" gibi soruların yanıtlarını doğru bir şekilde bilinmesi gereklidir.

Morbidite Nedir?

Morbidite kelimesinin anlamı; herhangi bir nedenle sağlıksız ya da hasta olma durumu, şeklinde karşımıza çıkar. Bu terim tıp dilinde kullanılır ve hastaları tanımlamak ve onları gruplandırmak için kullanılır. Kullanımı genellikle morbidite oranı ya da morbidite hızı şeklindedir.

Morbidite Oranı ve Hızı Ne Demek?

Morbidite oranı ve hızı aynı anlamı taşımaktadır. Morbidite oranı/ hızı, istatiksel bir ölçü terimidir. Belirli bir nüfusta, belirli bir zaman dilimi içerisinde hastalığa yakalanan kişilerin sayısının sağlıklı olan nüfusa oranıdır. Örnek olarak 100 kişi içerisinde 10 kişi hastalığa yakalandıysa bu grubun morbidite oranı 10/90 şeklinde karşımıza çıkar.

Morbidite ve Mortalite Arasındaki Fark Nedir?

Morbidite kelimesi, sağlıksız veya hasta olma durumunu ifade eden bir terim iken, mortalite kelimesi insanların belirli bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesi durumunu ifade eden bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki kelime de tıp dilinde kullanılır ve birbiri ile karışabilir. Ancak iki kelime arasında bulunan fark oldukça açık ve nettir. Yalnızca birbirine benzeyen iki kelime olduğu için karışması oldukça normaldir.