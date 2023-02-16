Mortalite Nedir? Tıp Dilinde Mortalite Riski Ne Demek, Morbidite İle Farkı Ne?

İnsanlık için en önemli konuların başında sağlık gelmektedir. Dünya genelinde ve ülke çapında hastalık oluşumlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar arasında mortalite değerlendirmeleri de büyük önem taşır. Bu konu ile ilgili şu soruların cevaplarını derledik; mortalite nedir, mortalite ne demek, mortalite riski ne demek, morbidite ve mortalite arasındaki fark nedir?

Mortalite Nedir?

Mortalite genellikle ölüm ve ölümlülük durumunu anlatır. Bu insanlar için kullanılan bir ölçüttür. Hastalıklar nedeni ile ölümün toplam nüfusa oranlanması sonucunda mortalite hızı elde edilir. Mortalite oranına genellikle kaba ölüm hızı da denilebilmektedir. Mortalite oranı genellikle senelik hesaplanır. Bu oran 1000 kişide ölüm sayısının hesaplanması şeklinde yapılır. Ayrıca belli bir zaman aralığında hastalık nedeni ile veya ölüm oranlarının mevcut durumu tespit edilir. Ölüm oranları mevcut durumdaki ortalamaya bölünmektedir. Sonuçta ise 1000 ile çarpılma sonucunda elde edilir. Bu oranlar genellikle yıllıktır.

Mortalite ve ölüm istatistiği hesaplanırken bir takım kaynaklar kullanılır. MERNIS, klinik ve hasta kayıtları, iş yeri kayıtları, sigorta kayıtları ve nüfus kayıtları kaynak olarak kullanılır e gösterilir. Ayrıca mortalite hızı hesaplanırken hastalık bildirimleri, ölüm istatistiği, epidemiyolojik izlenimler ve çalışmalar göz önüne alınır.

Tıp Dilinde Mortalite Riski Ne Demek?

Tıp dilinde özellikle ölümcül hastalıklarda kullanılan mortalite kelimesi duyanlar için pek de iyi şeyler ifade etmez. Tıp dilinde mortalite riski ölüm riski anlamına gelir. Hastalık ilerlediyse veya hasta riskli bir pozisyondaysa mortalite riski var denilebilir.

Morbidite İle Farkı Ne?

Morbidite sözcüğü sağlıksız ya da hasta olma durumunu ifade eder. Mortalite kelimesi ise insanların bazı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmesi durumunu ifade eder. Bu iki sözcük de tıp dilinde kullanılmaktadır ve birbirlerine karıştırılmaktadır.