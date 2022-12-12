Mr Kaç Dakika Sürer? İlaçlı ve İlaçsız, Kol, Omurilik, Boyun, Diz, Beyin MR Ne Kadar Sürer?

Mr kaç dakika sürer diye merak ediyorsanız işlemin çok da uzun bir faaliyet olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İlaçlı Mr, ilaçsız Mr işlemine nazaran biraz daha uzun sürebilir. Fakat ilaçlı MR ne kadar sürer sorusunun cevabının da dikkat çekici uzunlukta olmadığını görebilirsiniz. Beyin, diz, boyun, kol, omurilik mr kaç dakika sürer sorularına ayrı ayrı cevap bulmak istiyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Mr Kaç Dakika Sürer?

Mr işlemi, hastanın özellikle kas ve damar yapısının görülmesi için yapılan bir işlemdir. Bu işlem ile bir nevi, vücuda radyo dalgaları gönderilerek ilgili bölümün resmi çekilir. Yapılan işlem, Mr makinesi ile gerçekleştirilir. Günümüzde birçok hastanede bulunan bu cihazlar ile ilgili randevu alınarak 24 saat esasına göre Mr çekimi yapılır.

Mr çekiminin süresi, tarama yapılacak alanın büyüklüğüne göre değişir. Bu kapsamda yapılan çekimin süresi 15 dakika ile 90 dakika arasında değişecektir.

İlaçlı MR Ne Kadar Sürer?

Mr, klasik bir çekim olabileceği gibi ilaç uygulamasından sonra da yapılabilir. Bu tür Mr çekimleri, ilaçlı Mr olarak adlandırılır. İlaçlı Mr süresi de tarama yapılacak alanın büyüklüğüne göre değişir. Bu kapsamda yapılan ilaçlı Mr süresi 15-45 dakika arasında sürecektir.

Beyin Diz Boyun Kol Omurilik Mr Kaç Dakika Sürer?

beyin bölgesindeki tüm ayrıntıların ve damar yapısının görülmesi için beyin Mr'ı istenebilir. Beyin kısmından yapılan Mr çekimleri genellikle 45 dakika sürer. Bazı durumlarda daha kısa ya da daha uzun süren Mr çekimleri de söz konusu olabilir.

Sakatlık gibi durumlarda hastadan diz Mr'ı istenebilir. Hasta uzanmış şekilde çekilen bu Mr yaklaşık 30 dakika sürecektir. Boyun ve omurilik Mr görüntüleri ise sakatlık nedeniyle istenebileceği gibi genellikle fıtıkla ilgili sorunlara teşhis koymak için istenir. Boyun Mr çekimlerinin süresi yaklaşık 10 dakika iken omurilik çekimleri 20 dakikayı bulabilir.

Mr çekimlerinin sonuçlarının çıkması 3-4 günü bulabilir. Çekim sonucu netleştikten sonra doktorunuzun bilgi sistemine düşecektir. Eşzamanlı bilgi sistemi sayesinde doktorunuzun ekranında görülen sonuç değerlendirilerek gerekli tedavi yöntemine başlanabilir. Röntgen ile sadece kemik yapısı görülürken Mr ile kas ve damar yapısının görüntüsü de elde edilebilir. Söz konusu teknoloji sayesinde önemli rahatsızlıkların teşhisi ve tedavisi çok daha kolay şekilde yapılmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ile Mr cihazlarının önümüzdeki süreçte çok daha modern işleve kavuşacağı değerlendirilmektedir.