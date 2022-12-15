MR'da Radyasyon Var Mı? Emarda (MR) Kullanılan Kontrast Maddeler Neler, Ne Kadar Radyasyon Var?

Emar yani manyetik rezonans görüntüleme ile ilgili sık sorulardan sorularından biri olan mr da radyasyon var mı sorusunu sizler için bu yazımızda cevapladık. Radyo dalgaları ile belirli anatomik bölümleri görmemizi sağlayan bir cihaz olan MR'da ne kadar radyasyon alındığını bilmeli ve Emar sonrası radyasyon ne kadar sürede atılır diye hepimizin merak etmesi gerekmektedir. Hem sağlıklı bir süreç geçirmek hem de konu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için mr da kullanılan kontrast maddeler neler birlikte bakalım.

MR'da Radyasyon Var Mı?

MR ile yapılan taramalar ve çekimler en sağlıklı ve güvenli sonuç veren görüntüleme yöntemidir. Sanılanın aksine MR görüntülemesinde herhangi bir radyasyon bulunmamaktadır. Röntgen gibi görüntüleme teknikleri x ışınları ile görüntüleme yaparken EMAR ile görüntüleme radyo dalgaları ile yapılmaktadır. Radyo dalgaları ile yapıldığı için radyasyon bulunmamaktadır ve hamilelik sürecindeki kadınlar hatta küçük çocuklar bile rahatlıkla kullanabilir.

MR'da Kullanılan Kontrast Maddeler Neler?

Kontrastlı MR, görüntüleme sırasında özellikle iç organlar ve yumuşak dokuyu daha iyi görebilmek için hatta iltihabı, tümörleri ve kan damarlarını daha net görmemize yardımcı olur. MR çekiminde kullanılan kontrast madde gadolinyum kontrast madde olarak geçmektedir bir tür kimyasal olan gadolinyum kontrast madde vücuda enjekte edildiğinde daha net bir MR görüntüsü elde etmemize yardım eder.

MR'da Ne Kadar Radyasyon Alınır?

Daha önce yukarıda da bahsettiğimiz gibi MR görüntüleme, görüntüleme teknikleri arasında hem en başarılısı olmaktadır hem de radyasyon içermemektedir. MR görüntüleme radyoaktif ışınlar ile değil radyo dalgaları ile görüntüleme tekniğidir.