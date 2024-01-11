MS hastalığının kökeni belirlendi! Rusya’dan göç eden...

MS'in Güney Avrupa'ya kıyasla, Kuzey Avrupa'da daha yaygın olduğu kaydedilen araştırmada Avrupa ve Batı Asya'da bulunan insan kalıntılarından alınan genetik bilgiler, İngiltere'de yaşayan binlerce kişinin genleriyle karşılaştırıldı.