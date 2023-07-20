Muhabbet Kuşları Çilek Yer Mi? Muhabbet Kuşu Çilek Yiyebilir Mi, Zararı Var Mı?

Muhabbet kuşları çilek yer mi konusu, pek çok muhabbet kuşu sever tarafından merak edilen bir konudur. Muhabbet kuşları sadık olmalarının yanı sıra renkli görüntüleri ve şarkı söyler gibi ötüşleri ile de dikkat çeken canlılardır. Bu tür kuşlar çoğunlukla yem ile beslenmektedir. Ancak yem dışında sebze ve meyve tüketmeyi de çok severler. Tamda bu noktada muhabbet kuşu çilek yiyebilir mi, zararı var mı sorusu karşımıza çıkar.

Muhabbet Kuşları Çilek Yer Mi?

Muhabbet kuşları en sevimli evcil hayvanlar arasında yer almaktadır. Bu yüzden birçok ev ortamında muhabbet kuşuna rastlamak mümkündür. Bu tür kuşlar canlı renkleri ve güzel ötüşleri ile ön plana çıkmaktadır. Muhabbet kuşları ev içerisinde en kolay bakılan hayvan türlerinden biri olarak bilinir. Kuşyemlerinden gerekli tüm besin ihtiyaçlarını karşılayan bu minik dostlarımız, bazı zamanlarda bizlerin yediği yiyecek çeşitlerinden de tüketir. Muhabbet kuşları özellikle meyveler arasında bulunan çileği yemeyi çok severler. Bu yüzden muhabbet kuşu çilek yer mi sorusunun yanıtına rahatlıkla evet diyebiliriz. Çilek, antioksidan ve lif yönünden oldukça zengin bir meyve olarak bilinmektedir. Çilek bu nitelikleri ile muhabbet kuşlarına pek çok fayda sağlamaktadır.

Muhabbet Kuşu Çilek Yerse Ne Olur?

İnsanlarda olduğu gibi muhabbet kuşları ve tüm evcil hayvanların bazı vitaminlere ihtiyacı vardır. Bu vitaminlerden biri de C vitaminidir. Çilek, C vitamini açısından son derece zengin bir meyve çeşididir. Pek çok muhabbet kuşu sahibi, muhabbet kuşlarına çilek verilebilir mi konusu üzerine internet üzerinden bazı araştırmalar yapmaktadır. Çilek kuşların bağışıklık sisteminin güçlenmesi yönünde olumlu etkilere sahiptir. Bu yüzden muhabbet kuşlarına fazla tüketmemeleri şartıyla çilek verilebilmektedir. Muhabbet kuşları çileğin kendisi kadar yaprak ve tohumlarını da yemeğe bayılırlar. Haftada birkaç kez çilek yemelerinde hiçbir sakınca yoktur. Ancak önerilen miktarın dışına çıkılırsa bu durum kuşların hasta olmasına neden olabilir. Çünkü çilek meyvesinde fruktoz ismiyle bilinen şeker maddesi bulunmaktadır. Şekerli bir meyve olduğundan kuşlarda sindirim sistemi gibi rahatsızlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden doğru miktarda vermekte fayda vardır.