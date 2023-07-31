Muhabbet Kuşları Mandalina Yer Mi? Muhabbet Kuşu Portakal ve Mandalina Yiyebilir Mi, Zararı Var Mı?

Sebzelerden hoşlanan muhabbet kuşları mandalina yer mi diyenler için bu hayvanlara her türlü meyve verilebilir. Ancak hepsinin onlar için sağlıklı olduğunu söylemek imkansızdır. Mandalinaya ek olarak muhabbet kuşu portakal yer mi diye endişelenenler bu konuda ihtiyatlı olmalıdır. Muhabbet kuşlarına portakal ve mandalina verilebilir mi ya da muhabbet kuşu portakal ve mandalina yerse ne olur diyenlere, onlar için zararlı olduğu söylenebilir.

Muhabbet Kuşları Portakal ve Mandalina Yer mi?

Ana vatanları Avustralya olan ve papağan türleri içinde yer alan muhabbet kuşları için zararlı olan bazı besinler bulunur. Rengarenk tüyleri, küçük bedenleri ve tatlı görünümleri nedeniyle yaygın olarak beslenen bu evcil kuşlar, ağırlıklı olarak sebze, tohum ve yemişlerle beslenir. Ancak tuzlu, tatlı, mayalı, kafeinli ve asitli yiyecekler, muhabbet kuşlarının sağlığını tehdit eder. Limon, misket limonu, mandalina, portakal ve greyfurt gibi C vitamini bakımından zengin olan bazı meyveler, yüksek miktarda şeker ve sitrik asit içerir. Muhabbet kuşlarının aşırı oranda portakal veya mandalina tüketmesi ise onların, birtakım sağlık problemi ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Çünkü, asitli gıdalar kuşların sindirim sistemini bozar. Şekerli besinler ise kandaki şeker oranında istenmeyen değişikliklere, karaciğer hastalıklarına ve yağlanmaya neden olur. Bu yüzden, muhabbet kuşlarına portakal ve mandalina verirken ölçülü olmakta fayda vardır.

Muhabbet Kuşlarına Hangi Yiyecekler Verilir?

Doğada kendi başına yaşayan muhabbet kuşlarına bakıldığında omnivor oldukları görülür. Bu ise hem etçil hem de otçul oldukları anlamına gelir. Sebze ve meyvelerin tohumlarını, yeni filizlenmiş bitkileri, solucanları ve böcekleri tüketerek hayatta kalan bu kuşlar, evcilleştikten sonra beslenme düzenleri de büyük oranda değişir. Evcil muhabbet kuşları çoğunlukla yemlerle beslenir, ancak protein almaları için ara sıra içinde böcek içeren yemlerin verilmesi faydalı olur. Ek olarak, kabak, bakla, bezelye, mısır, havuç, domates, marul, haşlanmış patates, lahana ve ıspanak da yedirilmelidir. Ayrıca kabak ve ay çekirdeğini de severek tüketirler. Ancak çekirdeklerin kabuklarından ayrılmış ve tuzsuz olmalarına dikkat edilmelidir. Çünkü kabukları ayıklanmamış çekirdekler, muhabbet kuşlarının boğazına kaçabilir ve boğulmalarına neden olabilir.