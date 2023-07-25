Muhabbet Kuşları Üzüm Yer Mi? Muhabbet Kuşu Üzüm Yiyebilir Mi, Zararı Var Mı?

Muhabbet kuşlarına üzüm vermeden önce zararlarını iyi araştırmak gerekiyor. Bazı çekirdekli meyveler kuşların hastalık geçirmesine neden olabiliyor. Üzümü fazla tüketmeleri ishal gibi sorunlar da ortaya çıkarabilir. Bundan dolayı kuşları beslerken üzüm verilebilse de miktarını iyi ayarlamak büyük önem taşıyor. Muhabbet kuşu üzüm yiyebilir mi, zararı var mı sorularının yanıtlarını araştırdık ve yazımızın devamında paylaştık.

Muhabbet Kuşları Üzüm Yer mi?

Evcil hayvan sınıfında ilk sıralarda gelen kuş türlerinden ilki muhabbet kuşlarıdır. Narin görünümleri ile kendilerini sevdiren muhabbet kuşları farklı tatları denemeyi sever. Ancak onlara her besini vermek doğru değildir. Bununla birlikte muhabbet kuşlarının çok sevdikleri besin türlerinden birisi üzümdür. Üzümü severek tüketirler. Ancak çok fazla vermemek gerekir. Muhabbet kuşları genel olarak sulu ve tadı tatlı olan her yiyeceğe ilgi gösterirler. Bu tarz yiyeceklere de kısa sürede bağımlı hale gelebilirler.

Muhabbet Kuşu Kuru Üzüm Yiyebilir mi?

Muhabbet kuşları Avustralya'ya özgü kuşlardır. Bu kuşlar doğada taze yeşillik ve tohumlarla beslenirler. Kuruyemişler de beslenmeleri içerisinde yer alır. Meyvelere özel ilgileri olan muhabbet kuşları birçok farklı türde gıda ile beslenmeyi severler. Bu kuşlar özellikle üzüm gibi tatlı meyveleri bolca tüketmeyi severler. Kuru üzüm de onların sevdikleri besinler arasında yer alır. Ancak muhabbet kuşları için aşırı şekerli gıdalar uygun değildir. Organik kuru üzümleri ise abartmak kuşlara vermek mümkün olabilir.

Muhabbet Kuşu Üzüm Çekirdeği yer mi?

Birçok meyvenin çekirdeği muhabbet kuşları için zehirleyici etki ortaya çıkarabilir. Böyle durumlarda kuşlara çekirdekleri çıkarılmış meyveler vermek gerekir. Üzüm kuşların kilo almasına neden olabilecek meyveler arasında yer alıyor. Her ne kadar kuşlar için toksik ya da zararlı olmasa da üzümü fazla tüketmemeleri gerekir. Kuşların aşırı kilo almalarına neden olabilecek besinleri vermemek gerekir.

Muhabbet Kuşu Hangi Meyveleri Yememeli?

Muhabbet kuşlarının belli başlı meyveleri tüketmemesi gerekir. Şekerli ve sulu meyveleri sevseler de bazı meyveler onların zarar görmesine neden olabilir. Kayısı ve şeftali gibi meyveler onların sempati duydukları besinler arasında yer alsa da şeker oranları çok yüksek olduğundan kuşlar zarar görebilir. Hiç vermemek ya da çok az vermek kuşların sağlığı açısından önemlidir. Meyvelerin çekirdeklerini ise muhabbet kuşlarının tüketmemesi gerekir. Bunlara üzüm çekirdekleri de dahil edilebilir. Elma, şeftali, kayısı gibi meyveleri kuşlara vermeden önce mutlaka çekirdekleri ayıklanmalıdır.