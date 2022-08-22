Mutluluğa tavan yaptıran mucize besin! Her sabah bir tatlı kaşığı...

Çarkıfelek meyvesi passiflora bitkisinin meyvesidir ve vitamin, mineral açısından oldukça zengin tropikal bir meyvedir. Çarkıfelek meyvesi dışı sert ve kabuklu, içi sulu ve tohum dolu bir meyvedir. Su miktarı fazladır bu yüzden hemen tüketilmesi gerekir. Ayrıca soğuğa dayanaklı olmayan bu meyve en fazla -1 derecelere kadar dayanabilmektedir. Dolayısıyla passiflora türleri genellikle Brezilya'da ve tropikal bölgelerde yetişmekte, nadiren Asya, Avustralya ve Güney Afrika'da bazı türleri bulunmaktadır. Ülkemize bakılacak olursa henüz tüketim için profesyonel olarak yetiştiriciliği bulunmasa da yeni yeni yaygınlaşmaya başlamış ayrıca bazı bahçelerde süs bitkisi olarak benzer türlerle birlikte yetiştirilmektedir.

"SAKİNLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ BULUNUYOR"

Bu meyvenin kabuğu genel olarak sakinleştirici, ağrı kesici, iltihap önleyici ve deri yaralarının, özellikle sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalarda açık yaraların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu özelliklerinin yanı sıra Passiflora Incarnata yaprakları iltihap önleyici, fibroplastik üremeyi arttırarak idrar kesesi yaralarının tedavisinde olumlu etkili olup, kolajen oluşumu ve kılcal damarlarda yeni doku oluşumunu sağlayan bir ajandır. Meyvenin %60'ını kabuk kısmı oluşturmuş olup pektin, triptofan ve sülfür içeren aminoasitleri içermektedir. Bu meyve özellikle rahatlatıcı, sakinleştirici ve cinsel istek arttırıcı olarak bilinmektedir. Protein metabolizmasını hızlandırması ve bağırsakta glukoz emilimi gibi etkilerinin yanı sıra en önemli etkisi ise mide yaralarını iyileştirici olmasıdır. Yapılan çalışmalarda, yapısında bulunan potasyum miktarından dolayı kan basıncını düşürüp, tansiyonu dengelediği, kas ağrılarını azalttığı, kanser hücrelerinin gelişmesini yavaşlattığı ve bu hücrelerin yıkımı için enzim aktivitelerini hızlandırdığı ortaya konmuştur.

100 gramında yaklaşık 10.4 gr lif bulunmaktadır, bu değer günlük lif ihtiyacının yaklaşık %27'sini karşılamaktadır. Selüloz, hemiselüloz gibi lifli yapılardan zengin oluşu tokluk kan şekerini kontrol etmede ve tip 2 diyabette kullanılabileceğinin altını çizmektedir. Bu durumda diyabetli bireyler beslenmelerinde çeşitliliği arttırmak adına zaman zaman dahil edebilir.