Nasırı kökünden söküp atıyor! Sadece yapmanız gereken bu iki malzemeyi karıştırmak…

Sürekli olarak baskı ve sürtünme, tahrişin artmasına yol açar. Bunun sonucunda da deri korumaya geçerek kalınlaşır ve sert bir hal alır. Böylece nasır meydana gelir. Nasırın; sert nasır, yumuşak nasır ve tohum nasır olmak üzere üç çeşidi bulunur. Sıklıkla ayağın altında meydana gelmekte birlikte ayağın kenarında, parmağın arasında ve parmağın üzerinde yer alabilir.
Nasır ilk meydana geldiğinde rahatsızlık vermese de zamanın ilerlemesiyle birlikte semptomlarını gösterir. Derinin pul pul dökülmesi, nasırda ağrı, bölgenin sertleşmesi, orta kısmında meydana gelen koni biçimi ve nasırın ilerlemesiyle oluşan iltihap; nasırın semptomları arasında yer alır.
Nasırın geçmesini sağlayabilmek için sadece iki malzemeye ihtiyacınız var. Limonun asit içeriği ve kabartma tozunun kimyasal içeriği sayesinde nasırdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
Bunun için ilk olarak ılık suyun içerisine 3 yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyin nasırlı bölgeye bu karışımın içerisinde bekletin. 3 dakikanın sonunda kabartma tozu ilave edin. Daha sonra 10 dakika boyunca ayaklarınızı bekletin ardından nasırlı bölgeyi ovalayın.
Nasırın geçmesini sağlayan diğer yöntemler ise şöyle;
ÇAY AĞACI YAĞI
Çay ağacı yağının antibakteriyel, antifungual ve antiseptik özellikleri bulunur. Bu etkilerinden faydalanabilmek için ılık suyun içerisine birkaç damla çay ağacı yağı ekleyin. Ardından nasırlı bölgeyi karışımın içerisine sokun. Nasırın yumuşaması ve bölgeden kalkması için bekleyin. Ancak bu uygulamayı 15 dakikadan fazla olacak bir biçimde uygulamayın.
BEYAZ SİRKE
Beyaz sirke kullanarak nasırın geçmesini sağlayabilirsiniz. Beyaz sirke iyi oranda asit içeriğine sahiptir. Bu sayede nasırın parçalanmasını sağlar.
Bunun için ilk olarak beyaz sirkeyle nasırın yer aldığı bölgeyi ovalayın. Ardından nasırın bulunduğu bölgeyi bandajla sarın ve bir gece boyunca bekletin. Sabah olduğu zaman bandajı çıkarın böylece ciltte yer alan ölü derinin döküldüğü görebilirsiniz.
Bu uygulamayı yaptıktan sonra zeytinyağı ya da badem yağıyla nasırlı bölgeyi ovalayarak nemlenmesini sağlayın.
ANANAS
Ananasın hücre yenileyen etkisi bulunur. Bu sayede nasırın kurumasına yardımcı olur. Ananasın kabuklarının sarı renkte olan kısmını nasırın yer aldığı bölgeye uygulayın. Böylece nasırın geçmesini sağlayabilirsiniz.
SARIMSAK
Sarımsağın antimikrobiyal özelliği bulunur. Bu özelliği sayesinde nasır için faydalı olabilir ve sarımsak sayesinde nasırın yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Sarımsakla nasırı ortadan kaldırabilmek için ilk olarak bir diş sarımsağı ezin. Ardından ezdiğiniz sarımsağı nasırlı bölgenin üzerine yerleştirerek bandajla sarın. Bu şekilde birkaç saat boyunca bekleyip ardından bölgeyi temizleyin.
PAPATYA ÇAYI
Papatya çayı sayesinde ayağınızda yer alan nasırın yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak papatyanın kurularıyla papatya çayı hazırlayın. Ardından papatya çayının dinlendirin ve ılıması için bekleyin. Daha sonra 30 dakika boyunca ayaklarınızı bu suyun içerisinde bekletin.
UYARI: Bu yöntemleri denemeden önce mutlaka bir uzmana danışmanız tavsiye edilir.