Nasırı kökünden söküp atıyor! Sadece yapmanız gereken bu iki malzemeyi karıştırmak…

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke kullanarak nasırın geçmesini sağlayabilirsiniz. Beyaz sirke iyi oranda asit içeriğine sahiptir. Bu sayede nasırın parçalanmasını sağlar.

Bunun için ilk olarak beyaz sirkeyle nasırın yer aldığı bölgeyi ovalayın. Ardından nasırın bulunduğu bölgeyi bandajla sarın ve bir gece boyunca bekletin. Sabah olduğu zaman bandajı çıkarın böylece ciltte yer alan ölü derinin döküldüğü görebilirsiniz.

Bu uygulamayı yaptıktan sonra zeytinyağı ya da badem yağıyla nasırlı bölgeyi ovalayarak nemlenmesini sağlayın.