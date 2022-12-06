Ne burun tıkanıklığı ne geniz akıntısı bırakıyor! Bu yöntem gripken en rahat uykunun sırrı: Birkaç damla…

Grip, nezle veya soğuk algınlığı… Benzer semptomlarla ortaya çıkan bu rahatsızlıklar, uykularınızı kaçıracak kadar rahatsız edici. Uzmanlar, uykusuzluğun semptomları daha da kötüleştirerek etkin hastalık sürecini uzatabileceği konusunda uyarıyor. Bu semptomlara rağmen rahat bir uykunun sırrını ise sizler için derledik.
YATMADAN ÖNCE ILIK BİR İÇECEK
Yatmadan yaklaşık bir buçuk saat önce içeceğini ılık bir içecek, boğaz ağrısını yatıştırmaya yardımcı olurken aynı zamanda tıkanma riskini de azaltacaktır. Zencefilli ve limonlu bir çay veya ballı sıcak su, bu konuda en etkili iki seçenek arasında yer alıyor.
BAŞINIZI YASTIKLARLA YÜKSELTİN
Tamamen düz bir pozisyonda uyumak, boğazdaki mukus birikmesine neden olarak geceleri öksürük krizlerini tetikleyebilir. Bunu önlemek için ise; iki farklı yastık kullanabilirsiniz. Boynunuzu zorlamamak için ikiden fazla yastıkla yatış alanını yükseltmemeniz daha doğru olacaktır.
SABİT BİR ODA SICAKLIĞINDA UYUYUN
Odanın sıcaklığı, ne kadar iyi uyuduğunuzda önemli bir faktördür. Optimum sıcaklık 19 -20 C'dir ve bu aralıkta bulunması rahat bir uykunun formülüdür. Odanın çok sıcak olmamasına veya soğuk olmamasına özen göstermek daha rahat bir uyku geçirmenizi kolaylaştıracaktır.
MENTOL ÜRÜNLERİ KULLANABİLİRSİNİZ
Mentol içerikli ürünler, tıkanıklarınızı tamamen açmasa bile uyku esnasında rahatlama sağlayarak daha derin ve kesintisiz bir uyku sağlıyor. Bu sayede dinlenme sürecinizi uzatarak hastalık süresini kısaltabilirsiniz.
YATMADAN ÖNCE İLAÇ ALIN
Akşam geç saatlerde doktorunuzun verdiği ilaçları, doktorunuzun da onayıyla almak, ilaçların etkisini gece göstermesini sağlayarak uykuya dalmanızı kolaylaştırabilir. Bu da daha rahat bir uyku çekmeniz için rahatlatıcı bir etki sunar.
ESANSİYEL YAĞLARI DENEYİN
Doğal ilaçları tercih ediyorsanız, uçucu yağlar harika bir seçenektir. Nane, lavanta ve okaliptüs gibi yağlar soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletmek için idealdir. Buharı kaynayan bir kaseye birkaç damla yağ damlatın, başınızı ondan birkaç santim uzağa koyun ve nefes alın.