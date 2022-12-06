Ne burun tıkanıklığı ne geniz akıntısı bırakıyor! Bu yöntem gripken en rahat uykunun sırrı: Birkaç damla…

Soğuk algınlığı esnasında yaşanan burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi sorunlar sadece gün içerisinde değil aynı zamanda geceleri uyku sorununa neden olan rahatsızlıklara da zemin hazırlıyor. Fakat bu süreçte kendinizi daha rahat hissetmenizin birkaç ipucu bulunuyor.

Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 12:35 PAYLAŞ ABONE OL

Grip, nezle veya soğuk algınlığı… Benzer semptomlarla ortaya çıkan bu rahatsızlıklar, uykularınızı kaçıracak kadar rahatsız edici. Uzmanlar, uykusuzluğun semptomları daha da kötüleştirerek etkin hastalık sürecini uzatabileceği konusunda uyarıyor. Bu semptomlara rağmen rahat bir uykunun sırrını ise sizler için derledik.

YATMADAN ÖNCE ILIK BİR İÇECEK Yatmadan yaklaşık bir buçuk saat önce içeceğini ılık bir içecek, boğaz ağrısını yatıştırmaya yardımcı olurken aynı zamanda tıkanma riskini de azaltacaktır. Zencefilli ve limonlu bir çay veya ballı sıcak su, bu konuda en etkili iki seçenek arasında yer alıyor.