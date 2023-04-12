Nevrotik Ne Demek? Nevrotik Kişilik Özellikleri ve Belirtileri Neler?

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Nevrotik Ne Demek?

"Nevrotik" kelimesi, psikolojide kullanılan bir terimdir ve genellikle aşırı kaygı, endişe ve huzursuzluk gibi duygusal sorunları olan kişileri tanımlamak için kullanılır. Bu kişiler, normal bir durumda bile aşırı derecede endişelenirler, yaptıkları şeyleri sürekli olarak sorgularlar ve genellikle korkuları veya obsesif düşünceleri vardır. Nevrotik insanlar, zor durumlarda veya stresli olaylarda daha fazla etkilenebilirler ve normalden daha fazla tepki verebilirler. Bu nedenle, nevrotik davranışlar, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir ve iş, okul veya kişisel ilişkiler gibi alanlarda sorunlara neden olabilir. Ancak, nevrotik kelimesi günümüzde artık psikolojide daha spesifik terimlerle değiştirilmiştir ve belirli bir psikolojik bozukluğu tanımlamak için kullanılan daha spesifik terimler kullanılmaktadır.

Nevrotik Kişilik Özellikleri ve Belirtileri Nelerdir?

Nevrotik kişilik özellikleri, psikolojide bir kişilik bozukluğu olarak tanımlanan bir dizi duygusal, davranışsal ve bilişsel özelliklerdir. Bu özellikler, kişinin kendine, başkalarına ve dünyaya karşı olan tutumlarını etkiler ve genellikle günlük hayatta yaşanan problemlere neden olabilir.

Nevrotik kişilik özellikleri arasında şunlar yer alabilir:

Kaygı: Yüksek düzeyde kaygı ve endişe yaşama eğilimi, küçük şeyler için bile aşırı endişelenme, korkular ve fobiler.

Depresif duygular: Duygusal dalgalanmalar, sık sık depresif hissetme, kolayca üzülme, karamsarlık ve umutsuzluk.

Duyarlılık: Çevresel uyaranlara aşırı tepki verme, çabuk incinme, eleştirilere aşırı tepki verme.

Mükemmeliyetçilik: Kendi hatalarını kabul etmeme, aşırı derecede kendi performanslarına odaklanma, mükemmeliyetçi olma.

Obsesif-kompulsif davranışlar: Tekrarlanan düşünceler (obsesyon) veya tekrarlayan davranışlar (kompulsiyon) gibi yinelenen davranışlar.

Duygusal istikrarsızlık: Zaman zaman kontrolsüz öfke, sinirlilik veya saldırganlık.

Sosyal çekingenlik: Yeni insanlarla tanışmakta veya sosyal durumlarda rahatsızlık hissetme.

Bu özellikler, bir kişide tek başına veya birkaçının bir arada bulunmasıyla görülebilir ve genellikle günlük yaşamda olumsuz sonuçlara neden olabilir.. Eğer bu belirtilerle ilgili endişeleriniz varsa, bir psikolog veya psikiyatrist gibi bir sağlık profesyoneli ile konuşmanız faydalı olabilir. Nevrotik kişilik özellikleri, psikolojik danışmanlık ve terapi gibi profesyonel yardım ile kontrol altına alınabilir.

Nevrotik Bozukluk Nedir?

"Nevrotik" kelimesi, tıp ve psikoloji alanlarında kullanılan bir terimdir ve kökeni antik Yunanca'da "sinir" anlamına gelen "neuron" kelimesine dayanmaktadır. Ancak, modern anlamıyla nevrotik kavramı, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında psikanaliz alanında geliştirilmiştir. Sigmund Freud, psikolojik sorunları olan insanların çoğunun nevroz adı verilen bir bozukluk yaşadığını düşünüyordu. Nevroz, kaygı, depresyon, obsesif-kompulsif davranışlar gibi belirtilere neden olan bir psikolojik bozukluktur. Bu terim, o dönemde kullanılan "histeri" teriminin yerini almıştır. Freud'un nevrotik kişilik yapısını açıklarken kullandığı terimler, günümüzde psikolojik bozuklukların tanımlanmasında da kullanılmaktadır. Freud'un teorileri ve çalışmaları, psikanalizin gelişmesine ve modern psikoloji alanındaki nevrotik kavramının oluşmasına katkıda bulunmuştur. Nevrotik bozukluk, kaygı, korku, depresyon, obsesif-kompulsif davranışlar, panik ataklar, hipokondri gibi belirtilerle kendini gösteren, psikolojik kökenli bir bozukluktur. Kişinin iş, okul ve sosyal hayatını etkileyebilir. Nevrotik bozukluklar, genellikle çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar, aile ilişkilerindeki sorunlar, iş hayatındaki stres ve benzeri nedenlerden kaynaklanır. Nevrotik bozuklukların belirtileri genellikle sınırlıdır ve şiddeti genellikle orta düzeydedir. Kişinin davranışları genellikle işlevsel değildir ve günlük aktiviteleri etkileyebilir. Kişide kendine güvensizlik, özsaygı eksikliği, kaygı, korku ve endişe gibi duygular sıklıkla görülebilir. Tedavide, psikoterapi, ilaç tedavisi ve benzeri yaklaşımlar kullanılabilir.