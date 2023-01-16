Nevroz Nedir? Tıpta ve Psikolojide Nevroz Hastalığı Ne Demek, Psikoz İle Farkı Ne?

Nevroz nedir sorunun yanıtı mı arıyorsunuz. Nevroz kavramını ilk olarak İskoç doktor William Cullen ortaya atmıştır. Peki nevroz nasıl teşhis edilir, tedavi edilmezse ne olur? Sinir hastalığı olarak bilinen nevroz tedavisi ne kadar sürer biliyor musunuz? Psikiyatri alanında kullanılan bir terim olan nevroz bazen farklı kavramlarla da karıştırılmaktadır. Bu kavramlardan biri de psikozdur. Peki nevroz ve psikoz farkı nedir? İşte yanıtı!

Nevroz Nedir?

Nevroz ya da sinir hastalığı; sürekli sıkıntı içeren fakat sanrı ya da varsanı içermeyen işlevsel akıl hastalıklarına verilen bir isimdir. Bu terim 1980 yılından beri Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'ndan çıkarılmıştır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzman ruh hekimliği topluluğu tarafından da kullanılmamaktadır. Nevroz kavramını ilk olarak İskoç doktor William Cullen ortaya atmıştır.

Tıpta ve Psikolojide Nevroz Hastalığı Ne Demek, Psikoz İle Farkı Nedir?

Psikoloji biliminde nevrozların yani normal olmayan davranışların birçok farklı sebebi vardır. Kişinin anormal davranış göstermesine; bedensel ve psikolojik ihtiyaçlarının giderilememesi, zorlanma ve stres, kişinin psikolojik yapısındaki içsel çatışmalar, gelişim bozuklukları, çeşitli bedensel ve kalıtımsal hastalıklar ile aşırı kaygı gibi nedenler sebep olabilir.

Psikoloji biliminde nevroz hastalarına nevrotik denir. Nevroz hastaları diğer sağlıklık yani normal insanlarla toplum içinde yaşamlarını sürdürebilirler. Nevrotik insanlar çoğu zaman kendileri de anormal davranışlarda bulunduklarının farkında olurlar. Nevrotik davranış gösteren kişilerin çoğunun hastanede tedavi edilmesine gerek kalmaz. Ancak yine de bir doktora yani uzmana görünmek bu hastaların psikolojik gelişimi için çok daha yararlı olacaktır. Peki nevroz ve psikoz arasındaki fark nedir? Psikoz hastanın gerçeklikle olan bağını yitirmesidir. Nevroz ise çeşitli davranış bozukluklarıdır. İkisi arasındaki en önemli fark psikozda kendine zarar verme, halüsinasyon ve kişilik değişimi söz konusuyken nevrozda bunlar yoktur.