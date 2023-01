Nezle Bulaşıcı Mı? Nezle Kaç Gün Bulaşıcıdır, Temasla Başkasına Geçer Mi?

Nezle bulaşıcı mı, her sonbahar ve kış mevsiminde merak edilen bir konudur. Soğuk algınlığı olan nezle başkasına bulaşır mı sorusunun yanıtını doktorlar evet diyerek onaylamaktadır. Süresi bir hafta olan nezle nasıl bulaşır, buna baktığımızda hava ve nefes yollarıyla olduğunu görürüz. Çocuk- büyük her yaşta görülen nezle havadan ve nefesle bulaşır mı, sorularına uzmanlar hava ya da nefesle fark etmeksizin bulaştığını ortaya koymuştur. Çok rahatsız eden bu hastalık hava ve nefes yoluyla bulaşmanın yanında her yolla bulaşabilmektedir.

Nezle Nedir?

Nezle virüsler tarafından meydana getirilen bir burun, boğaz hastalığıdır. Çalışmalar sonucunda 200'den fazla virüsün nezleye yol açtığı bulgulanmıştır. Hastalığın diğer adı da soğuk algınlığıdır. Hastalığı meydana getiren başlıca virüsler ise: rinovirüsler, coronavirüsler, adenovirüsler ve RSV'dir olarak belirlenmiştir. Solunum yollarını etkileyen bu hastalık, sonbahar ve kış aylarında daha sık görülür.

Nezle Belirtileri Nelerdir?

Sonbahar ve kış aylarında (kısmen de olsa yaz aylarında) görülen soğuk algınlığının başlıca belirtileri şunlardır:

Ateş ( fazla yüksek olmaz),

Boğaz ağrısı, boğazda yanma,

Burun akıntısı, burunda tıkanıklık,

Hapşırma,

Kuru öksürme,

Gözlerde sulanma ve yanma hissi,

Kulaklarda dolgunluk,

Baş ağrısı,

Halsizlik ve yorgunluk

Nezle Bulaşıcı Mı? Nasıl Bulaşır?

Nezle, hasta insanların burun ve boğaz salgılarının damlama ya da sıçrama yoluyla etrafa saçılması sonucu kişiden kişiye bulaşabilmektedir. Bunun yanında bulaşma riskinin artmasını sağlayan başlıca nedenler şunlardır:

Hijyen yetersizliği (el yıkamada yetersizlik, hasta insanın eşyaları ile temas etme, kreşlerde oyuncakların temizliği),

Soğuk algınlığı geçiren insanlarla yakın temas,

Sigara içmek veya sigara içilen ortamlarda bulunmak,

Yetersiz uyku,

Bağışıklık sisteminin zayıf olması,

Kalabalık ve iyi havalanmayan ortamlar, toplu taşıma araçları,

Kreş, okul, yuva gibi toplu yaşanılan yerler.

Nezlenin Tedavisi Nasıldır?

Soğuk algınlığının belirlenmiş tek bir tedavisi yoktur. Eğer hastada sinüzit, bronşit veya orta kulak enfeksiyonu gibi ağır hastalıklar gelişmemişse antibiyotik kullanılmaz. Genel tedavi yöntemlerinde ağrı kesicilerle hastanın ağrısını azaltmak, burun açıcılarla rahat nefes almasını sağlamak vardır.

İlaç kullanımının yanında: Bol sıvı almak çok faydalıdır. Oda havasını nemlendirmek hastanın rahat nefes almasını sağlar. Boğaza da gargara yapılabilir. Ayrıca bitki çayları da nezle için oldukça faydalıdır. Bu noktada bol bol taze sebze ve meyve tüketmek çok önemlidir. Mümkün olduğu kadar dinlenilmelidir. Etrafımızdaki inşaları korumak için de maske kullanılabilir.