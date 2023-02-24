Nitrik Oksit Nedir? Nitrik Oksit Ne İşe Yarar, Hangi Besinlerde Var ve Nasıl Arttırılır?

Nitrik oksit vücudun ihtiyaç duyduğu çok önemli bir moleküldür. Nitrik oksit nedir? Nitrik oksit ne işe yarar? Bu molekülün bulunduğu besin kaynaklarının tüketilmesi çok önemlidir. Nitrik oksit hangi besinlerde var? Vücuttaki söz konusu molekülün artırılması için de gerekli tedbirler alınmalıdır. Vücutta nitrik oksit nasıl arttırılır? Molekülün eksik olması halinde bir kısım rahatsızlıklar da söz konusu olabilir. Nitrik oksit eksikliği belirtileri yazımızın devamında.

Nitrik Oksit Nedir?

Nitrik oksit, insan vücudunda bulunan hücreler arasında iletişimi sağlayan bir moleküldür. Bu molekülü vücut üretir. Yapılan bilimsel çalışmalar, bu molekülün vücut için çok değerli olduğunu göstermiştir. Hafızanın güçlü tutulması, uyku kalitesinin artırılması gibi işlevleri vardır.

İnsan vücudunda sayısız hücre vardır. Bunlar arasındaki sinyallerin iletilmesi de doğal olarak önemli bir görevdir. Sağlıklı bir beden için bu molekülün belli aralıkta olmasına ihtiyaç vardır.

Nitrik Oksit Ne İşe Yarar?

Nitrik oksidin çok önemli faydaları vardır. Bu kapsamda dikkat çeken faydaları şu şekilde sıralayabiliriz.

Damarları genişletir ve bu sayede kan basıncının düşmesini sağlar.

Beyindeki sinir hücrelerinin faaliyetlerini artırır bu sayede hafızayı güçlendirir.

Oluşabilecek tümörlere karşı vücudu korur.

Koku duyusunun güçlenmesini sağlar.

Mide hareketlerini artırır.

Nitrik Oksit Hangi Besinlerde Var?

Nitrik oksit, vücudun ürettiği bir moleküldür. Fakat bazı besinler bu molekülün üretimini artırır. Yeşil yapraklı besinler, ıspanak, lahana ve marul gibi besinler nitrik oksit üretimini artıran besinlerin başında gelir.

Nitrik oksit eksikliğinin belirtileri arasında halsizlik, stres, unutkanlık sayılabilir. Bu tür belirtilerin baş göstermesi halinde doktorunuza başvurmanız gerekir. Gerekli tetkikler sonunda nitrik oksit eksikliği tanısı konursa gerekli tedavi yöntemi uygulanacaktır. İlgili besin takviyeleri ile bu rahatsızlığın üstesinden gelmek mümkündür.