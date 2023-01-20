Nomofobi Nedir? Nomofobi Belirtileri ve Nedenleri Neler, Nasıl Tedavi Edilir?

Nomopobia ne demek, no mobile phobia'dan türeyen nomofobi kavramı; cep telefonuyla sağlanan iletişimden kopmamak için yaşana endişeye denmektedir. Kısacası cep telefonundan uzun bir süre ayrı kalma korkusu yaşamaktır. Modern zamanın yeni rahatsızlıklarından bir tanesi olarak açıklanacak bu olay, genellikle akıllı telefonların kullanımının giderek yaygınlaşmasından sonra meydana gelmeye başlamıştır. Telefonsuz olmaktan dolayı bireyler psikolojik stres ve gerginlik yaşamaktadırlar.

Nomofobi Belirtileri ve Nedenleri Neler, Nasıl Tedavi Edilir?

Nomofobi nedir sorusunun yanıtını yukarıda vermiştik. Bir başka konuda bahsetmek gerekirse, Nomofobi belirtileri olan bir rahatsızlıktır. Bu belirtilerin ne olduğunu bilirsek eğer hastalığı tanıma sürecimiz daha sağlıklı olacaktır. Bu belirtiler şu şekilde sıralanmaktadır;

Kişinin ş arjı bitince kendisini aşırı çaresiz hissetmektedir ve bu nedenle tedirginlik yaşamaktadır,

arjı bitince kendisini aşırı çaresiz hissetmektedir ve bu nedenle tedirginlik yaşamaktadır, Telefonu hiç olmadık yerlerde unutma ihtimalinden dolayı ve telefonun arızalanması durumunda kullanamama korkusu yaşamaktadır,

Kişinin telefonu ortada yokken kendisini "eksik" gibi hissetmesi, boşluk hissi içine düşmesi,

Telefonu yanında olmayınca baş dönmesi, nefes sıkışıklığı, nefes almada güçlük, mide ağrıları gibi birçok anksiyete semptomları görülmektedir,

Kişi, telefonu yanındayken bile obsesif bir şekilde telefonunu kontrol etmektedir.

Nomofobi tedavisi nasıldır biraz da bunu inceleyelim. Öncelikle bireyin bunu bir problem olarak benimsemesi ve bu rahatsızlıkla ilgili bir farkındalık sağlaması gerekmektedir. Bağımlılık denilen olgu her neye olursa olsun bir bağımlılık olarak algılanır. Günümüz yaşantıda telefon çok önemli bir araçtır fakat gerçek ilişkilerin yerini tutmamaktadır. Bireyin hayatındaki duygusal boşluğun tedavisi olarak telefonu kullandığını ve ona bağımlı olduğunu fark etmesi, bu konuda hayatını değiştirmeye çalışması veya iyileştirmesi için bir fırsat yaratmaktadır. Bu konuda ruh sağlığı bilimi uzmanlarından destek talep edilebilmektedir. Bu desteğin amacı, bireylerin telefonda kurdukları iletişimlerinin bitmesine yönelik endişelerini ve kaygılarını meydana çıkaran düşüncelerini farklılaştırabilmektedir. Terapi esnasında bireylerin telefon ile ilgili iletişimlerini azaltılması amaçlanmaktadır.