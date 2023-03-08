Nörofizyoloji Nedir? Nörofizyoloji Bölümü Neye Bakar, Nöroloji İle Farkı Ne?

Sinir ve kas sistemini gözlemleyen bir sinirbilim dalı olan nörofizyoloji nedir diyenler olabilir. Nörofizyoloji ne iş yapar sorusuna yanıt arayan kişiler, bu alanın merkezi sinir sisteminde meydana gelen sorunları teşhis ve tedavi etmek ile ilgilendiğini bilmelidir. Nörofizyoloji ve nöroloji arasındaki fark ise nörofizyolojinin tedaviden çok tanı sürecinde aktif rol oynamasıdır. Nörofizyoloji bölümü neye bakar?

Nörofizyoloji Nedir?

Nörofizyolojisi, fizyolojinin sinir sistemi ile ilgilenen kısmıdır. Tıpta, "sinir nörofizyolojisi" veya "nörolojik fizyoloji" olarak da adlandırılır. Merkezi sinir sistemi ve kas sisteminde meydana gelen problemleri teşhis etmeye yardımcı olur. Sinir nörofizyolojisi, tıpkı diğer biyolojik bilimler gibi multidisipliner bir bilimdir.

Hastanın nörofizyolojik aktivitesini kaydeden ve ölçen araca ise Neurofeedback adı verilir. Bu sayede hastayı gözlemlemek ve bilinçli düşüncesinden ortaya çıkan sinirsel aktivitesi ile etkileşime girmek mümkündür.

Nörofizyoloji ile nöroloji arasındaki en önemli fark ise nöroloji daha çok tedavi, nörofizyoloji ise tanı üzerine yoğunlaşan bir üst uzmanlık alanıdır. Klinik nörofizyolojinin ilgilendiği alanlar ise şu şekildedir:

Kas hastalıkları

Multiple Skleroz

Sinir sıkışmaları

Diyabete bağlı sinir hasarları

Sinir ve kas kavşağı rahatsızlıkları ( Myasteni )

Polinöropatiler ( sinir iltihaplanmaları )

Sinir Sistemi Ne İşe Yarar?

Hayvanlarda ve insanlarda bulunan sinir sistemi, çevrenin algılanmasını sağlar. Aynı zamanda, kas hareketlerinin koordinasyonu veya kardiyorespiratuar aktivitenin kontrolü gibi organizmanın düzgün çalışmasına yardımcı olan tepkileri ortaya çıkarır. Sinapslar sayesinde birbirine bağlanan ve sinir mesajlarının iletildiği bir ağda organize edilen milyarlarca nörondan oluşur.

Duyu lifleri ile tespit edilebilen ve organizmanın içinde veya dışında meydana gelen herhangi bir değişikliğe uyaran adı verilir. Bir uyaran yeterli bir yoğunluğa sahip olduğunda, reseptörü harekete geçirerek sinirsel bir mesaj oluşturur. Nörofizyoloji ise sinir sisteminin tüm bu faaliyetlerini inceler, ölçer ve kayıt altına alır. Hastanın tedavi sürecini ise nöroloji alanı ile birlikte yürütür.